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Ukončeno

Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

SHB3075BK/00

4.4
| (30) Recenze | 82% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Modrá
Modrá
Černá
Černá
Červená
Červená
Zažijte BASS+
Sluchátka Philips BASS+ vynikají mohutnými důraznými basy v elegantním a kompaktním provedení. Vzhledem i zvukem přinášejí skutečnou hodnotu. Bezdrátová Bluetooth sluchátka jsou určena těm, kdo potřebují hlubší basy bez nadbytečného materiálu.
Zobrazit všechny výhody

Zažijte BASS+

  • 32mm reproduktory / uzavřená

  • Na uši

  • Měkké polstrování sluchátek

  • Plochá skládací

Nabíjecí baterie nabízí až 12 hodin přehrávání.

Nabíjecí baterie nabízí až 12 hodin přehrávání.

S 12 hodinami přehrávání máte dost energie pro celodenní přehrávání hudby.

32mm vinutí reproduktorů

32mm vinutí reproduktorů

Sluchátka BASS+ jsou vybavena 32mm reproduktory, které vydávají hluboké, důrazné basy.

Nastavitelné náušníky a oblouk pro optimální pohodlí

Nastavitelné náušníky a oblouk pro optimální pohodlí

Sluchátka BASS+ jsou navržená pro optimální uchycení a jsou vybavena otočnými náušníky a nastavitelným sluchátkovým obloukem, aby skvěle padly každému.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.4

z 5

30

Recenze

82%

Doporučuje tento produkt

1

30/01/2021

Česká republika

Česká republika

Sluchátka jsou skvělá!

Sluchátka sedí velmi dobře na uších i hlavě, jednoduché ovládání a jsou lehká. Nemám co bych vytkl.

Výhody

lehká, skvěle sedí na uších i hlavě

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

24/01/2018

Česká republika

Česká republika

OK sluchátka

Jsou lehké, snadno ovladatelné, výkon dobrý. Jsou za tu cenu ok.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075BK Bezdrátová sluchátka na uši s mikrofonem

24/11/2020

Polska

Polska

Moje najlepsze słuchawki

Słuchawki wybrałam ze względu na piękny, rzadko spotykany kolor, bardzo dobry bass i cenę. W swojej kategorii cenowej miał najlepsze parametry i to po testach się sprawdziło. Użytkuję intensywnie już 2 lata, często ćwiczę w tych słuchawkach i nie dbam o prawidłowe przechowywanie, a materiał na słuchawkach wygląda jak nowy ze sklepu. Moje poprzednie słuchawki słuchawki Sony po roku się złuszczyły. Tak więc jakość wykonania jest bardzo na plus, moje kolejne słuchawki też będą z Philipsa.

Výhody

Świetny bass, porządne wykonanie, wygoda użytkowania

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SHB3075RD Bezprzewodowe słuchawki nauszne z mikrofonem

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