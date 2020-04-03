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  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
  • Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.

Ukončeno

2000 seriesSluchátka

SHB2505WT/00

4.9
| (16) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

Bílá
Bílá
Černá
Černá
Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.
Bezdrátová sluchátka Upbeat True přinášejí naprostou svobodu a živé barvy. Žijte nespoutaně díky spolehlivému připojení, mimořádně vysoké výdrži baterie a kompaktnímu nabíjecímu pouzdru. Sluchátka obsahují stabilizační výstupek pro bezpečné uchycení.
Zobrazit všechny výhody

Volnost bezdrátové technologie a výkonný zvuk.

  • 6mm reproduktory / uzavřené

  • Bluetooth®

  • Bílá

Měkké pogumované hroty sluchátek. Bezpečně uchycené a pohodlné

Díky přiléhavému designu a lehké hmotnosti se můžete u hudby naplno odvázat a současně se cítit. Měkké pogumované hroty sluchátek se bezpečně přichytí pod záhyb vnějšího ucha. Díky vyměnitelným pogumovaným krytům na koncích sluchátek dokonale padnou do uší a utěsní je tak, že vám neunikne ani jediný takt.

6mm neodymové reproduktory. Skvělý zvuk, důrazné basy

6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.

Multifunkční tlačítko. Snadné ovládání hudby a hovorů

Ovládejte hudbu a hovory jednoduše pomocí multifunkčního tlačítka. Nelíbí se vám aktuální skladba? Přeskočte ji dlouhým stisknutím. Chcete odmítnout hovor a pokračovat v poslechu? Stačí jediné stisknutí tlačítka a je vystaráno. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zajišťuje čistý zvuk, když chcete hovořit.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

16

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

03/04/2020

Slovensko

Slovensko

super volba

Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon

Výhody

integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach

Nevýhody

trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Výhody

jakosc, cena

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

24/11/2020

Polska

Polska

Zaměstnanec společnosti Philips

Polecam

[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu