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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
6mm reproduktory / uzavřené
Bluetooth®
Černá
Díky přiléhavému designu a lehké hmotnosti se můžete u hudby naplno odvázat a současně se cítit. Měkké pogumované hroty sluchátek se bezpečně přichytí pod záhyb vnějšího ucha. Díky vyměnitelným pogumovaným krytům na koncích sluchátek dokonale padnou do uší a utěsní je tak, že vám neunikne ani jediný takt.
6mm neodymové reproduktory poskytují skvělý zvuk a důrazné basy. Oválný zvukovod maximalizuje pasivní izolaci hluku. Režim Mono umožňuje ponechat jedno ucho volné, když chcete věnovat pozornost světu kolem vás.
Ovládejte hudbu a hovory jednoduše pomocí multifunkčního tlačítka. Nelíbí se vám aktuální skladba? Přeskočte ji dlouhým stisknutím. Chcete odmítnout hovor a pokračovat v poslechu? Stačí jediné stisknutí tlačítka a je vystaráno. Vestavěný mikrofon s funkcí potlačení ozvěny zajišťuje čistý zvuk, když chcete hovořit.
4.9
z 5
16
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Agent777
03/04/2020
Slovensko
super volba
Kupil som si ich v Planeu uplne som nebol presvedceny o tom ze ich chcem lebo som bol rozhodnuty pre inu znacku ale ukecali ma a teraz som mega spokojny. Super zvuk , vyborne sedia v usiach a super je ze si z power banky zabudovanej v obale mozem nabijat telefon
Výhody
integrovana powerbanka, dobry zvuk, vyborne sedia v usiach
Nevýhody
trochu vacsie puzdro ale kedze je v nom powerbanka ta sa to da
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Slúchadlá
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Výhody
jakosc, cena
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Michał38
24/11/2020
Polska
Zaměstnanec společnosti Philips
Polecam
[Employee of philipsglobal] Wytrzymałe i bardzo wygodne słuchawki. Wyjątkowo dobry dżwięk i wytrzymaość baterii. polecam
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 2000 series SHB2505BK Słuchawki