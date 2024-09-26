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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Philips AventAntikoliková dětská láhev

SCY103/01

4.8
| (33) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

Dostupné v

125ml
125ml
260 ml
260 ml
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Naše antikolikové lahve se systémem antikolikového ventilu a texturovaným dudlíkem jsou navrženy pro minimalizaci přerušování krmení a nepohodlí. Díky integrovanému antikolikovému ventilu proudí vzduch do lahve a nikoli do bříška dítěte.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Navrženo pro krmení bez přerušení

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 1 lahev

  • 260 ml

  • Dudlík s průtokem 2

  • 1m+

Jedinečný antikolikový ventil – navržený tak, aby omezoval polykání vzduchu

Jedinečný antikolikový ventil – navržený tak, aby omezoval polykání vzduchu

Náš klinicky ověřený* antikolikový ventil je navržen tak, aby omezoval koliku a plynatost. Klinické studie prokázaly, že lahve Philips Avent snižují výskyt koliky a neklidného chování. Neklidné chování se výrazně snižuje v noci, protože u dětí krmených lahvemi Philips Avent s antikolikovým ventilem se neklid projevuje o 60 % méně než u dětí krmených lahvemi s ventilem předního konkurenta.

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro krmení bez přerušení

Žebrovaná textura zabraňuje stlačení dudlíku pro krmení bez přerušení

Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.

Tvar Dudlík navržen pro bezpečné uzavření

Tvar Dudlík navržen pro bezpečné uzavření

Ústní část dudlíku je navržena tak, aby držela tvar. Zajišťuje tím pevné přisátí a nepřerušované krmení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

33

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

4
3

26/09/2024

România

România

Produs peste asteptari

Am cumparat acest produs de ceva vreme si dupa repetate spalari si igienizari arata ca in prima zi. Tetina nu si-a pierdut din proprietati. Bebe papa la fel de bine ca in prima zi. Ajuta foarte mult sistemul anti colici. Am folosit biberoanele Philips si tetinele si cred ca din acest motiv copilul meu nu a plans datorita colicilor. Recenzie din campanie Philips.

Výhody

Material de calitate

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

26/09/2024

România

România

Sunt foarte incantata de toate produsele incercate

Recenzie din campania Philips!!!Recomand produsele tuturor cunoscutilor,eu am fost foarte incantata de tot ce am incercat.

Výhody

Imi place ca laptele curge doar cand trage copilul

Nevýhody

Nu are

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

25/09/2024

România

România

Un produs bun

Am ales acest produs pentru ca vroiam sa am produse calitative am aflat ca produsele dumneavoastră sunt de calitate și ma bucur ca am ales aceste biberoane

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY103/01 Biberon anti-colici 260 ml

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným lahví předního konkurenta.

  2. Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.

  3. Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.