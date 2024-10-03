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1 lahev
125 ml
Dudlík s průtokem 1
0m+
Náš klinicky ověřený* antikolikový ventil je navržen tak, aby omezoval koliku a plynatost. Klinické studie prokázaly, že lahve Philips Avent snižují výskyt koliky a neklidného chování. Neklidné chování se výrazně snižuje v noci, protože u dětí krmených lahvemi Philips Avent s antikolikovým ventilem se neklid projevuje o 60 % méně než u dětí krmených lahvemi s ventilem předního konkurenta.
Tvar dudlíku umožňuje bezpečné uzavření lahve a textura zabraňuje stlačení dudlíku pro pohodlné krmení bez přerušení.
Ústní část dudlíku je navržena tak, aby držela tvar. Zajišťuje tím pevné přisátí a nepřerušované krmení.
4.9
z 5
81
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Bibiss
03/10/2024
România
Součást promoakce
Merită încercate!
Am vrut un biberon simplu și rezistent iar acestea au corespuns perfect!
Výhody
Ușoare și rezistente
Nevýhody
S au albit puțin la sterilizat
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY100/02 Biberon anti-colici
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY100/02 Biberon anti-colici
kzr717
01/10/2024
România
Součást promoakce
Produsul face exact cea ce promite
Biberonul face exact ce se afla și în numele sau : te ajuta să eviti colicii bebelusului tau . Un adevărat salvator pentru bebelus și părinți !
Výhody
Evitarea colicilor
Nevýhody
-
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY100/02 Biberon anti-colici
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY100/02 Biberon anti-colici
01/10/2024
România
Součást promoakce
Minunat
Face exact ce promite. Diminuează aerul din lapte și totodata diminuează șansa ca bebe da facă colici
Výhody
Diminuează bulele de aer din lapte
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCY100/01 Biberon anti-colici 125 ml
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Ve věku 2 týdnů bylo u dětí krmených z lahve Philips Avent prokázáno méně kolik a výrazně méně neklidného chování v noci oproti dětem krmeným lahví předního konkurenta.
Konstrukce dudlíku prokazatelně brání stlačení dudlíku, tím zároveň předchází polykání vzduchu a přerušení krmení.
Co je to kolika a jak ovlivňuje děti? Kolika je částečně způsobena polykáním vzduchu při krmení, což vede k nepohodlí v trávicím systému dítěte. Mezi příznaky patří pláč a podrážděné chování.