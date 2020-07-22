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Ukončeno
1 lahev
330 ml
Dudlík s variabilním průtokem
3m+
Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá, nedáví, neříhá a nenadýmá se.
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný tvar kojenecké láhve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru a zajišťuje tak maximální pohodlí, dokonce i pro malé ručičky dítěte.
4.9
z 5
140
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
Pajassek
22/07/2020
Česká republika
Skvělé funkce
Doporučuji všem maminkám aby tyto skvělé lahvičky pořídili pro svá batolata. Děťátkům se z toho krásně bumbá aniž by vdechovali vzduch. Jsou skladné a praktické.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Lucynkaaa91
13/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Pro krmení bez bolesti bříška
Chvilku jsme bojovali s přijetím lahve, ale to byl spíše problém našeho syna než výrobku. S lahví se dobře zachází, dobře se čistí, problémy s bolestí bříška jsme při krmení neměli.
Výhody
Snadné čištění, antikolikový systém
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF816/17 Antikoliková dětská láhev
M.am
26/05/2020
Česká republika
Avent
Užíváme a užívali jsme u našich dětí a po odskousení ostatních je tohle jednička
Výhody
Prostě dětem sedí
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/17 Dětská láhev Classic+
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně kolik než děti krmené z láhví jiných předních výrobců. Děti ve věku 2 týdnů, krmené z láhve Philips Avent, prokazovaly méně podráždění než děti krmené z láhví jiných předních výrobců.