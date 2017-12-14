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  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
  • Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

Ukončeno

Philips AventDětská láhev Classic

SCF680/27

5
| (22) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*
Naše lahve Classic se těší důvěře maminek již 30 let a pořád jsou preferovanou volbou mnoha maminek. Navrženo pro příjemné a snadné krmení. Snížení rizika koliky a nepohodlí je potvrzené klinickými zkouškami.*
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

30 let důvěry

Snížení rizika koliky a nepohodlí potvrzené klinickými zkouškami*

  • 2 lahve

  • 125 ml

  • Dudlík s průtokem pro novorozence

  • 0m+

Snadné přisátí díky jedinečnému ventilu dudlíku

Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá, nedáví, neříhá a nenadýmá se.

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**

Ergonomický tvar pro maximální pohodlí

Ergonomický tvar pro maximální pohodlí

Jedinečný tvar kojenecké láhve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru a zajišťuje tak maximální pohodlí, dokonce i pro malé ručičky dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

22

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

14/12/2017

Česká republika

Česká republika

Produkt má univerzální použití

Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

29/01/2016

Polska

Polska

AVENT najlepszy

Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

  2. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).