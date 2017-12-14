Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
2 lahve
125 ml
Dudlík s průtokem pro novorozence
0m+
Jedinečný ventil dudlíku se ohýbá podle rytmu krmení dítěte. Mléko teče pouze rychlostí, jakou si vaše dítě zvolí, takže se nepřejídá, nedáví, neříhá a nenadýmá se.
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný tvar kojenecké láhve umožňuje snadné držení a uchopení v jakémkoli směru a zajišťuje tak maximální pohodlí, dokonce i pro malé ručičky dítěte.
5.0
z 5
22
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
tak02
14/12/2017
Česká republika
Produkt má univerzální použití
Láhev se jednoduše sestavuje. NETEČE! Snadno se čistí, lze ji bez problému vyvařit a opakovaně používat. Obě mé děti si na ni hned zvykly. Přes savičku (koupíte zvlášť a s věkem dítěte měníte pouze ji) prošlo vše - mateřské mléko, sunar, čaj i šťáva. Mohu jen doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Dětská láhev Classic+
monikaG94
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
aneczka84
29/01/2016
Polska
AVENT najlepszy
Już przy pierwszym dziecku używałam butelki Avent Classic + teraz jestem w drugiej ciąży i również zaopatrzyłam się w tą butelkę. Nie wymieniła bym jej na żadną inną ! System antykolkowy super,kształt idealny oraz świetna przepustowość mleka . Polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF560/27 Butelka dla niemowląt Classic +
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).