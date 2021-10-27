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Ukončeno
1 lahev
260 ml
Dudlík pro pomalý průtok
1m+
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.
4.7
z 5
101
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Mia52
27/10/2021
Česká republika
Super
Lahvičku doporučuji, krásný design s ovečkou, i při častém vyvařování jako nová
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF821/14 Antikoliková dětská láhev
Kikina56
30/09/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Vše v pořádku
Funguje jak má, určitě objednam znovu. Vše v pořádku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
KotkovaLenka
14/05/2021
Česká republika
Vyborna láhev
Kdyz se maly narodil a ja se nerozkojila koupili od vas celou tuto sadu lahvi a jsem nadmiru spokojena.Skvele se myje a malemu se z ni skvele pije.Nemenila bych koupim i pro druhe mimi.
Výhody
Skvěle se myje a drzi se snadno dětskou rukou.
Nevýhody
Casem se omyje odmerka vody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF813/27 Antikoliková dětská láhev
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).