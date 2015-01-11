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  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek
  • Kvalitní krmení, kvalitní spánek

Ukončeno

Philips AventDětská láhev Classic z polyetersulfonu

SCF660/17

4.9
| (10) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Kvalitní krmení, kvalitní spánek
Podrážděné chování je zdaleka nejznámější projev dětí při pláči. Kojenecká lahev Philips Avent Advanced Classic značně snižuje riziko koliky*** a neklidné a podrážděné chování. Projevy neklidného a podrážděného chování se sníží zejména v noci.**
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Pomáhá uklidnit vaše dítě, zvláště v noci**

Kvalitní krmení, kvalitní spánek

  • 1 lahev

  • 125 ml

  • Dudlík s průtokem pro novorozence

  • 0m+

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Klinicky ověřený účinek – významně méně podrážděného chování

Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**

Vzduch prochází do láhve, nikoliv do bříška vašeho dítěte

Vzduch prochází do láhve, nikoliv do bříška vašeho dítěte

Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky

K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

10

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

11/01/2015

Polska

Polska

Lubiana przez dzieci i rodziców

Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

04/01/2015

Polska

Polska

Świetna butelka. Serdecznie polecam:)

Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)

  2. Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).