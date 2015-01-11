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Ukončeno
1 lahev
125 ml
Dudlík s průtokem pro novorozence
0m+
Spánek a výživa jsou nezbytné pro zdraví a pohodu vašeho dítěte. Provedli jsme náhodné klinické zkoušky, abychom zjistili, zda má tvar kojenecké láhve vliv na chování dítěte. Ukázalo se, že dětská láhev Philips Avent Classic značně snižuje projevy podrážděného chování o 28 minut denně oproti srovnávací láhvi (46 min oproti 74 min, p = 0,05). To se potvrdilo obzvláště v noci.**
Jedinečný pružný okraj dudlíku Avent umožňuje při krmení proudění vzduchu do láhve a nikoli do bříška dítěte. Dítě si samo kontroluje tok mléka, stejně jako u kojení.
K dispozici jsou dudlíky s 5 různými průtoky.
4.9
z 5
10
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
ewka990
11/01/2015
Polska
Lubiana przez dzieci i rodziców
Lekka i poręczna buteleczka do karmienia. Bardzo fajne jest to w butelce,że istnieje możliwość wymiany pięciu smoczków o różnym stopniu wypływu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
MarlenaU
04/01/2015
Polska
Świetna butelka. Serdecznie polecam:)
Ta butelka towarzyszyła mi od początku mojej drogi jako mama. Synek łatwo ją zaakceptował, udało się także pogodzić karmienie sztuczne z naturalnym. Butelka bardzo wytrzymała, łatwa w czyszczeniu. Ergonomiczny kształt pozwolił na uniknięcie wzdęć. Serdecznie polecam.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF660/27 Butelka dla niemowląt PES Classic +
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti prokazovaly méně podráždění než děti krmené z jiných láhví. (Studie byla provedena organizací Institute of Child Health v Londýně v roce 2008)
Klinická studie ukázala, že dvoutýdenní děti krmené z láhve Avent prokazovaly méně koliky než děti krmené z láhve jiného předního výrobce (zejména v noci).