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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
180 ml
5 ks
Úložné pohárky Philips Avent mají víčko, které pohárky utěsní a zajistí bezpečné skladování a přepravu.
Pro snadný přehled o datech a obsahu.
Pro snadné uskladnění.
4.8
z 5
139
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Hijašit
08/04/2023
Česká republika
Kupuji znova
Před 16 lety jsem zakoupila tyto dózy k účelu skladování mléka a později je využívala na skladování pomazánek, drobného ovoce, jogurtu, k zamrazování rybízu, domácího protlaku a když jedete kempovat odsypete si cukr, kávu... Používala jsem je téměř denně, víčko těsní i po letech na 100% Občas jsme nějakou někde zapomněli, nebo se nám nevrátila a dvě praskly, což se po těch letech dá očekávat. Jsem s nimi naprosto spokojená a mohu jen doporučit. Po letech tedy opět mířím do e-shopu pro kvalitní výrobek... ikdyž už nekojím :-p
Výhody
Mimořádně kvalitní
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
břeta
04/04/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Praktické
Používala jsem i na první děti, spokojenost. Doporučuji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Pepi135
06/02/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skělé dózičky
Super na mateřské mléko i příkrmy Dobrý tvar Jdou do mrazáku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF639/05 Úložný pohárek na potraviny