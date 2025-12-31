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Ukončeno
SCF616/10
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
240 ml
Pro bezpečné skladování a přepravu
Uchovávejte cenné mateřské mléko nebo stravu pro dítě v úložných pohárcích Philips Avent. Stravu můžete uchovávat v ledničce nebo mrazničce.
Ideální pro cestování. Když jdete ven, můžete s sebou jednoduše vzít stravu pro dítě.
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