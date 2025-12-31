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  • Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování
  • Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování
  • Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování
  • Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování

Ukončeno

Philips Avent VIAAvent VIA pohárky

SCF616/10

Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování
Univerzální skladovací systém Philips Avent šetří prostor a byl navržen tak, aby rostl s dítětem. Umožňuje použít stejný pohárek na skladování mateřského mléka i dětské stravy. Je vhodný pro všechny odsávačky a dudlíky Philips Avent.
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Univerzální skladovací systém Philips Avent pro snadné skladování

  • 240 ml

S ochranou proti protékání a se šroubovacím systémem

S ochranou proti protékání a se šroubovacím systémem

Pro bezpečné skladování a přepravu

Uchovávejte stravu pro dítě

Uchovávejte cenné mateřské mléko nebo stravu pro dítě v úložných pohárcích Philips Avent. Stravu můžete uchovávat v ledničce nebo mrazničce.

Vezměte s sebou na cesty stravu pro dítě

Ideální pro cestování. Když jdete ven, můžete s sebou jednoduše vzít stravu pro dítě.

Technické specifikace

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu