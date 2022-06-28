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  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
  • Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte

Philips AventSterilizátory kojeneckých lahví

SCF291/00

4.8
| (137) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte
Sterilizujte až šest kojeneckých lahví s příslušenstvím za pouhých 10 minut. Úzký, ale prostorný sterilizátor lahví Advanced je rychlý a účinný, zabíjí 99,9 % bakterií*.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Sterilizace za pouhých 10 minut

Sterilizujte během několika minut a jednoduše uložte

  • Sterilizátor lahví

  • Pokročilý

Rozlučte se se škodlivými bakteriemi

Rozlučte se se škodlivými bakteriemi

Se sterilizátorem Philips Avent je sterilizace jemná, účinná a bez chemikálií. Šetrná parní sterilizace bezpečně dezinfikuje potřeby vašeho dítěte bez narušení materiálu lépe než jiné metody, jako je UV, vyvařování nebo mikrovlnná trouba.

Cyklus sterilizace trvá 10 minut

Cyklus sterilizace trvá 10 minut

Při použití elektrické parní sterilizace nemusíte čekat, až se voda začne vařit. Stačí nastavit a spustit. Rozlučte se s odhadováním při vyvařování. Náš elektrický parní sterilizátor za vás kontroluje dobu i teplotu.

Navrženo pro snížení pravděpodobnosti nepříjemných pachů

Navrženo pro snížení pravděpodobnosti nepříjemných pachů

Naše nová nádobka na odkapávání chrání výhřevnou desku před kapkami mléka a snižuje tak riziko nepříjemného zápachu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

137

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

28/06/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična

Odlična vrednost za denar, zelo mi je všeč enostavnost uporabe in učinek!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk

28/06/2022

Slovenija

Slovenija

Odlična zadeva

Super vrednost za denar, dobili smo ga za darilo in smo zelo veseli!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk

28/06/2022

Slovenija

Slovenija

Super!

Ta sterilizator uporabljam ves čas in deluje odlično, vsekakor toplo priporočam!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testování poskytla nezávislá laboratoř.

  2. Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly