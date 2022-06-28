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Sterilizátor lahví
Pokročilý
Se sterilizátorem Philips Avent je sterilizace jemná, účinná a bez chemikálií. Šetrná parní sterilizace bezpečně dezinfikuje potřeby vašeho dítěte bez narušení materiálu lépe než jiné metody, jako je UV, vyvařování nebo mikrovlnná trouba.
Při použití elektrické parní sterilizace nemusíte čekat, až se voda začne vařit. Stačí nastavit a spustit. Rozlučte se s odhadováním při vyvařování. Náš elektrický parní sterilizátor za vás kontroluje dobu i teplotu.
Naše nová nádobka na odkapávání chrání výhřevnou desku před kapkami mléka a snižuje tak riziko nepříjemného zápachu.
4.8
z 5
137
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Bata2777
28/06/2022
Slovenija
Součást promoakce
Odlična
Odlična vrednost za denar, zelo mi je všeč enostavnost uporabe in učinek!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk
PetB
28/06/2022
Slovenija
Součást promoakce
Odlična zadeva
Super vrednost za denar, dobili smo ga za darilo in smo zelo veseli!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk
28/06/2022
Slovenija
Součást promoakce
Super!
Ta sterilizator uporabljam ves čas in deluje odlično, vsekakor toplo priporočam!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF291/00 Sterilizator otroških stekleničk
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testování poskytla nezávislá laboratoř.
Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly