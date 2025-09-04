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  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
  • Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

Ukončeno

Philips Avent Ultra airdudlíku pro novorozence

SCF376/12

4.9
| (354) Recenze | 99% Doporučuje tento produkt
Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat
Uklidňuje a poskytuje dostatek vzduchu. Šidítko Philips Avent Ultra Air je vybaveno mimořádně velkými vzduchovými otvory, které udrží pokožku dítěte v suchu. Střed světélkuje ve tmě, takže jej snadno najdete i po tmě. K dispozici v různých barvách a provedeních.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snadné nalezení ve tmě

Umožňuje pokožce vašeho děťátka dýchat

  • S držátkem, které svítí ve tmě

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

  • 0–6 měsíců

Umožňuje dětské pokožce dýchat

Umožňuje dětské pokožce dýchat

Díky velkým otvorům může dětská pokožka dýchat, takže při uklidňování zůstává sušší.

Dlouho svítí ve tmě

Dlouho svítí ve tmě

Střed dudlíku Ultra Air svítí, takže jej snadno najdete i po tmě.

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlík je vyroben ze 100% silikonu vhodného pro styk s potravinami

Dudlíky Ultra Soft a Ultra Air vyrábíme ze silikonu, protože se jedná o bezpečný a inertní materiál, široce využívaný pro lékařské účely, který neobsahuje nebezpečné chemikálie, hormonálně aktivní látky (např. BPA) ani alergeny.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

354

Recenze

99%

Doporučuje tento produkt

04/09/2025

Česká republika

Česká republika

Moc se mi líbí že svítí!

Doporučuji, dcera mi ho prvně nechtěla ani vrátit 😆 Ve tmě svítí - a to je super věc, oceňuji také úchop a otvory v dudlíku. 🩷

Výhody

Svítí, úchop, tvar.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/13 dudlík

22/11/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejlepší dudlík

Ve tmě svítí, koupila jsem opakovaně v obou velikostech.

Výhody

Ve tmě svítí, takže ho v noci hned najdu bez toho, abych musela rozsvěcovat světlo.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt ultra air SCF376/14 Dudlík

20/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super dudlik

Líbí se mi svítící element a tvar šidítka. Doporučuji pro vybíravavá miminka

Výhody

Svítí

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF376/11 dudlíku pro novorozence

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. V letech 2016–2017 spotřebitelské testy v USA prokázaly v průměru 98% úspěšnost přijetí dudlíku Philips Avent s povrchovou úpravou, kterou používáme v našich šidítkách ultra air a ultra soft.

  2. Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.