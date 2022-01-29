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3 roky záruky na všechny produkty
Umožňuje pokožce dítěte dýchat
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
Mimořádně pevný dudlík pro děti od 18 měsíců
Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Naše šidítka jsou navržena tak, aby podporovala přirozenou polohu jazyka, která je důležitá pro zdravý vývoj řeči během růstu dítěte. Šidítko je extra pevné, aby dítěti ulevovalo při prořezávání zoubků. Náš texturovaný silikonový sosák je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu.
4.9
z 5
145
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Míra S.
29/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výborné
Používáme pro děti pouze Avent dudlíky, syn je spokojený :-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-01-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-01-29
žirafa1
10/12/2021
Česká republika
Dobrý tvar, pevný materiál
Byli jsme spokojeni - dudlík má pevnější materiál, dobře odolával i různému okusování během růstu zubů.
Výhody
Pevný materiál
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-08-10
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/14 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2021-08-10
Modrolada
06/05/2021
Česká republika
Dudlík skvělé sedí
Dudlík skvěle sedí. Má větší cucací část, která je dobře tvarovaná, takže nepadá s pusinky. Prcek si dobře podudla a je spokojený.
Výhody
Ergonomicky tvarovaný, nedělá otlaky
Nevýhody
Nevím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-04-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultra air SCF349/11 dudlíku pro novorozence
Date of Use 2020-04-05
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).
Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného v našich dudlících Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.