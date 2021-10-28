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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Snadné použití na cestách
Odsávačka s měkkou masážní vložkou
Včetně lahve a dudlíku
Cestovní pouzdro a těsnicí víčko
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.
Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.
Odsávačka mateřského mléka má malé rozměry a nízkou hmotnost, proto ji lze snadno skladovat a přepravovat, takže se odsávání na cestách stává méně nápadným.
Ocenění
4.8
z 5
546
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
kamka.m
28/10/2021
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobře vymyšlená odsávačka
Tato odsávačka se snadno používá a taky snadno čistí. Když ji dobře sestavíte, je tichá a můžete odsávat i v noci v posteli. Jelikož ale krmím pouze odsátým mlékem, používám tuhle manuální odsávačku jen v noci a nebo na cestách. Z častého odsávání mne totiž bolely prsty a ruce. Proto mám i elektrickou odsávačku Avent Single. Maximální spokojenost s oběma výrobky.
Výhody
Snadná manipulace, snadná údržba, tichá
Nevýhody
Pokud musíte odsávat pět a vícekrát denně, budou vás bolet prsty a zápěstí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Verča07
06/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník!
Odsávačka mi vážně na začátku mateřství zachránila kojení. Miminko se neumělo přisát, mělo hlad, ale noční kojení trvalo třeba hodinu, než se přisálo. Nakonec jsem začala v noci odsávat, než se malá naučila sát, a byli jsme takhle všichni spokojení. Po rozkojení jsem odsávačku používala na úlevu od nalitých prsů nebo na cesty, kde jsem věděla, že nebudu moci kojit. S odsávačkou se jednoduše pracuje, odsávání jde snadno. Trochu jsem se toho bála a zvažovala i elektrickou, ale tam mě odrazovala cena. Odsávačka se dobře skládá, dá se bez problémů vymýt. Dnes už sice neodsávám, ale lahvičku využíváme doteď. Pohárky jsem všechny nevyužila, ale chtěla jsem mít jistotu, že je kdyžtak mám po ruce. Za mě je to velmi kvalitní produkt, jehož koupě rozhodně nelituju.
Výhody
Materiál, kvalita, jednoduchost ovládání, cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka
Sara1234
05/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
Snadná manipulace s výrobkem. Účinné a rychle odsávání mateřského mléka. Lehce se čistí.
Výhody
Účinnost
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví
Klinicky prokázané pohodlí: Testy provedené u 110 maminek prokázaly, že ve velké míře volí lahve Philips Avent v porovnání s přední konkurenční společností
Více pohodlí: 73 % ze 73 kojících maminek z Velké Británie se shodlo, že je tato odsávačka pohodlnější než jejich stávající odsávačka (od vedoucích značek na trhu).
Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz www.philips.com/avent
Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011