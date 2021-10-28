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  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
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  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
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  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
  • Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*

Ukončeno

Philips AventManuální odsávačka s lahví

SCF330/20

4.8
| (546) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt

2 Ocenění

Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*
Seďte pohodlně bez předklánění díky měkké masážní vložce, která jemně stimuluje tok mléka. Manuální odsávačka mateřského mléka Avent má jen několik dílů, takže se snadno sestavuje, používá i čistí. Díky její lehké a kompaktní konstrukci je odsávání na cestách jednoduché.
Zobrazit všechny výhody
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Manuální odsávačka mateřského mléka s masážní vložkou

Více pohodlí, více mléka, snadný převoz na cestách*

  • Snadné použití na cestách

  • Odsávačka s měkkou masážní vložkou

  • Včetně lahve a dudlíku

  • Cestovní pouzdro a těsnicí víčko

Speciální design zajišťující pohodlnou polohu

Speciální design zajišťující pohodlnou polohu

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí z prsu přímo do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka

Měkká masážní vložka jemně stimuluje tok mléka

Masážní vložka má sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka ve tvaru okvětních lístků je navržena tak, aby napodobovala sání dítěte a jemně pomáhala při stimulaci toku mléka.

Kompaktní lehký design

Kompaktní lehký design

Odsávačka mateřského mléka má malé rozměry a nízkou hmotnost, proto ji lze snadno skladovat a přepravovat, takže se odsávání na cestách stává méně nápadným.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.8

z 5

546

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

28/10/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobře vymyšlená odsávačka

Tato odsávačka se snadno používá a taky snadno čistí. Když ji dobře sestavíte, je tichá a můžete odsávat i v noci v posteli. Jelikož ale krmím pouze odsátým mlékem, používám tuhle manuální odsávačku jen v noci a nebo na cestách. Z častého odsávání mne totiž bolely prsty a ruce. Proto mám i elektrickou odsávačku Avent Single. Maximální spokojenost s oběma výrobky.

Výhody

Snadná manipulace, snadná údržba, tichá

Nevýhody

Pokud musíte odsávat pět a vícekrát denně, budou vás bolet prsty a zápěstí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

06/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník!

Odsávačka mi vážně na začátku mateřství zachránila kojení. Miminko se neumělo přisát, mělo hlad, ale noční kojení trvalo třeba hodinu, než se přisálo. Nakonec jsem začala v noci odsávat, než se malá naučila sát, a byli jsme takhle všichni spokojení. Po rozkojení jsem odsávačku používala na úlevu od nalitých prsů nebo na cesty, kde jsem věděla, že nebudu moci kojit. S odsávačkou se jednoduše pracuje, odsávání jde snadno. Trochu jsem se toho bála a zvažovala i elektrickou, ale tam mě odrazovala cena. Odsávačka se dobře skládá, dá se bez problémů vymýt. Dnes už sice neodsávám, ale lahvičku využíváme doteď. Pohárky jsem všechny nevyužila, ale chtěla jsem mít jistotu, že je kdyžtak mám po ruce. Za mě je to velmi kvalitní produkt, jehož koupě rozhodně nelituju.

Výhody

Materiál, kvalita, jednoduchost ovládání, cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCD221/00 Sada mauální odsávačky mateřského mléka

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Snadná manipulace s výrobkem. Účinné a rychle odsávání mateřského mléka. Lehce se čistí.

Výhody

Účinnost

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/20 Manuální odsávačka s lahví

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Klinicky prokázané pohodlí: Testy provedené u 110 maminek prokázaly, že ve velké míře volí lahve Philips Avent v porovnání s přední konkurenční společností

  2. Více pohodlí: 73 % ze 73 kojících maminek z Velké Británie se shodlo, že je tato odsávačka pohodlnější než jejich stávající odsávačka (od vedoucích značek na trhu).

  3. Nezávislý průzkum ukázal, že může existovat spojení mezi úrovní stresu a tvorbou mléka. Viz www.philips.com/avent

  4. Odsávačka mateřského mléka bez BPA: Spojeno pouze s lahví a dalšími díly, které přicházejí do kontaktu s mateřským mlékem. V souladu s nařízením EU, 10/2011