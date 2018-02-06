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  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Alternativní fotografie produktu
  • Fotografie produktu při jeho používání
  • Fotografie produktu při jeho používání

Ukončeno

Philips AventSCF330/11 Comfort Manual breast pump

SCF330/11

4

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

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Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Jedinečný design umožňuje zaujmout pohodlnější polohu při odsávání

Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Měkká masážní vložka pro hřejivý pocit

Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.

Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přisátí

Obsahuje lahev a dudlík Natural pro přirozené přisátí

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.

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Recenze

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4.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

5
3
2
1

06/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Za kratkoročno korištenje

Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje

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