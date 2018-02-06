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Ukončeno
Odsávačka mateřského mléka má jedinečný design, mléko proudí přímo z prsu do lahve, i když sedíte rovně. Můžete tedy při odsávání sedět pohodlněji: nemusíte se předklánět, aby mléko opravdu teklo do lahve. Pohodlné sezení a uvolnění při odsávání přirozeně napomáhá snadnému toku mléka.
Masážní vložka má novou, sametově měkkou strukturu, která hřejivě působí na pokožku a zajišťuje příjemnou a jemnou stimulaci toku mléka. Vložka je navržena tak, aby jemně napodobila sání dítěte a pomáhala při stimulaci toku mléka.
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a usnadňuje vašemu dítěti přechody mezi kojením a krmením z lahve.
4.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Gloglo
06/02/2018
Hrvatska
Za kratkoročno korištenje
Izdajalica funkcionira i jednostavna je, ali dijelovi nje vrlo brzo gube snagu i funkciju što postaje iritirajuće jer zamjenske djelove je skoro pa nemoguce nabaviti tj. Kupiti.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF330/11 Ručna pumpa za ugodno izdajanje