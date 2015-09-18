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Ukončeno
Jedinečná aktivní masážní vložka navozuje podobné pocity jako při skutečném kojení
Život vám usnadní také odsávání přímo do některé ze široké nabídky kojeneckých lahví a skladovacích nádob Philips AVENT vhodných do ledničky či mrazáku
4.6
z 5
24
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
MamaKrzysia
18/09/2015
Polska
Ověřený kupující
Godny polecenia
Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/12 Laktator ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/12 Laktator ręczny
joaska89
02/04/2013
Polska
JEST SUPER!!!
Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny
miatalena
04/03/2013
Polska
Rewelacja!
Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny