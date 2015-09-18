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Ukončeno

Philips AventSCF310/13 Manual breast pump

SCF310/13

4.6
| (24) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
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Patentovaná jemná masážní vložka ve tvaru pěti okvětních lístků

Patentovaná jemná masážní vložka ve tvaru pěti okvětních lístků

Jedinečná aktivní masážní vložka navozuje podobné pocity jako při skutečném kojení

Jedinečný systém snadného skladování mléka

Jedinečný systém snadného skladování mléka

Život vám usnadní také odsávání přímo do některé ze široké nabídky kojeneckých lahví a skladovacích nádob Philips AVENT vhodných do ledničky či mrazáku

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Recenze

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4.6

z 5

24

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

2
1

18/09/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Godny polecenia

Prosty w obsłudze,praktyczny. Można odciągać mleko do pojemniczka i mrozić albo podać dziecku wystarczy tylko nałożyć pokrywkę ze smoczkiem,polecam wszystkim mamom.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/12 Laktator ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/12 Laktator ręczny

02/04/2013

Polska

Polska

JEST SUPER!!!

Laktator ręczny AVENT zakupiłam 5lat temu gdy urodziłam moe pierwsze dziecko, teraz jeste w ciąży i już powoli przygotowuje się do porodu który nastąpi w czerwcu, nastawiam się na karmienie piesią i napewno ten laktator ułatwi mi zycie jak kilka lat temu, jest rewelacyjny, lekki, łatwy w obsłudze i myciu. polecam kazdej mamie:)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny

04/03/2013

Polska

Polska

Rewelacja!

Kupiłam ten laktator 4 lata temu, w tej chwili używam go przy drugim dziecku - jest to naprawdę przemyślany produkt - prosty w konstrukcji, łatwy do umycia, no i przede wszystkim efektywny jeśli chodzi o ściąganie mleka (lepszy od elektrycznego szpitalnego laktatora Medela) . W przypadku obojga dzieci od początku karmiłam je swoim mlekiem podając je w butelkach, więc naprawdę intensywnie używałam tego produktu i mogę też stwierdzić, że oprócz w/w zalet jest też trwały.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF310/20 Laktator ręczny

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