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Ukončeno
Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*
Sada na cesty
Přizpůsobí se vašim potřebám. Kromě napájení ze sítě lze tuto elektronickou odsávačku napájet z baterií nebo používat jako manuální odsávačku.
Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.
Elektronická paměť se učí a po stisknutí tlačítka pokračuje ve vámi zvoleném rytmu odsávání.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Majche
27/04/2021
Srbija
Nesto sto svakoj novoj mami treba
Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi
Mano10
17/08/2019
Magyarország
Nagyon praktikus.
Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Elektromos mellszívó
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Elektromos mellszívó