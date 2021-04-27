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Ukončeno

Philips AventElektronická odsávačka mateřského mléka

SCF302/13

5
| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Vytvořeno pro pohodlí
Unikátní odsávačka Philips Avent Out & About bez BPA obsahuje elektronickou paměť, která umožňuje plnou kontrolu nad zařízením díky učení a pokračování ve vašem osobním způsobu odsávání.
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Značka číslo 1 doporučovaná maminkami po celém světě*

Elektrická odsávačka inspirovaná přírodou

Vytvořeno pro pohodlí

  • Sada na cesty

Napájení ze sítě, z baterií a manuálně

Napájení ze sítě, z baterií a manuálně

Přizpůsobí se vašim potřebám. Kromě napájení ze sítě lze tuto elektronickou odsávačku napájet z baterií nebo používat jako manuální odsávačku.

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Učí se a pokračuje v odsávacím rytmu

Elektronická paměť se učí a po stisknutí tlačítka pokračuje ve vámi zvoleném rytmu odsávání.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

27/04/2021

Srbija

Srbija

Nesto sto svakoj novoj mami treba

Olaksanje za nove mame, koje moraju da izmlazaju mleko...u velikom umoru, iscrpljenosti, bar nesto da bude olaksavajuca okolnost. Kao ova pumpica. Moje iskrene preporuke!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Jednostruka električna pumpica za grudi

17/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon praktikus.

Jól, egyszerűen kezelhető, tökéletes választás, jó szívóerő.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Elektromos mellszívó

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF302/01 Elektromos mellszívó

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu