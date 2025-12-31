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  • Sterilizace na cestách
  • Sterilizace na cestách

Ukončeno

Philips AventParní sterilizační sáčky do mikrovlnné trouby

SCF297/05

Sterilizace na cestách
Sáčky do parního sterilizátoru do mikrovlnné trouby Philips Avent představují rychlý, snadný a efektivní způsob, jak zajistit, že budete mít vždy sterilní kojenecké lahve a výrobky, ať jste kdekoli. S každým sáčkem lze lahve sterilizovat v mikrovlnné troubě za pouhých 90 sekund.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Snadná a rychlá sterilizace kdekoli a kdykoli

Sterilizace na cestách

  • Sterilizujte i na cestách

  • Zničí 99,9 % škodlivých baterií

  • Snadné použití

  • 5 sáčků na 100 použití

Sterilizace v mikrovlnné troubě hotové během pouhých 90 sekund

Sterilizace v mikrovlnné troubě hotové během pouhých 90 sekund

Každý opakovaně použitelný parní sterilizační sáček do mikrovlnné trouby lze použít ke sterilizaci lahví, odsávaček mateřského mléka a dalších výrobků pro děti za pouhých 90 sekund*

Zničí 99,9 %** bakterií

Zničí 99,9 %** bakterií

Parní sterilizační sáčky do mikrovlnné trouby průkazně likvidují 99,9 % bakterií a mikrobů.

Zaškrtávací políčko, kterým lze zaznamenat použití sáčku

Zaškrtávací políčko, kterým lze zaznamenat použití sáčku

Každý sáček je dodáván se zaškrtávacím políčkem. Zaškrtnutím tohoto políčka můžete snadno sledovat, kolikrát byl sáček použit.

Technické specifikace

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Při výkonu mikrovlnné trouby >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes a Escherichia coli. Výsledky testu poskytuje nezávislá testovací laboratoř.