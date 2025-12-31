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Ukončeno
SCF297/05
Sterilizujte i na cestách
Zničí 99,9 % škodlivých baterií
Snadné použití
5 sáčků na 100 použití
Každý opakovaně použitelný parní sterilizační sáček do mikrovlnné trouby lze použít ke sterilizaci lahví, odsávaček mateřského mléka a dalších výrobků pro děti za pouhých 90 sekund*
Parní sterilizační sáčky do mikrovlnné trouby průkazně likvidují 99,9 % bakterií a mikrobů.
Každý sáček je dodáván se zaškrtávacím políčkem. Zaškrtnutím tohoto políčka můžete snadno sledovat, kolikrát byl sáček použit.
Recenze
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Při výkonu mikrovlnné trouby >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes a Escherichia coli. Výsledky testu poskytuje nezávislá testovací laboratoř.