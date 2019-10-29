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  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace
  • Pohodlná a efektivní sterilizace

Ukončeno

Philips AventElektrický parní sterilizátor 3 v 1

SCF285/03

4.4
| (7) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt
Pohodlná a efektivní sterilizace
Díky nastavitelné velikosti zaujme elektrický parní sterilizátor Philips Avent 3 v 1 co nejmenší místo v kuchyni a přitom se dokonale přizpůsobí předmětům, které chcete sterilizovat, ať jde o několik malých předmětů nebo využijete celou jeho kapacitu.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Flexibilní, snadné plnění

Pohodlná a efektivní sterilizace

  • Zničí 99,9 % škodlivých baterií

  • Sterilizuje během 6 minut

  • Pojme 6 lahví Philips Avent

  • Nastavitelný design 3 v 1

Modulový design sterilizátoru 3 v 1

Modulový design sterilizátoru 3 v 1

Unikátní modulární design sterilizátoru umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa v kuchyni.

Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých baterií

Přirozená sterilizace párou zničí 99,9 % škodlivých baterií

Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno

Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka, atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

7

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

29/10/2019

România

România

Ověřený kupující

Un produs senzational

un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1

14/08/2019

Magyarország

Magyarország

Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat

Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

03/08/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon hasznos!

Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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