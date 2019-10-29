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Letní slevy až 44 %
Ukončeno
Zničí 99,9 % škodlivých baterií
Sterilizuje během 6 minut
Pojme 6 lahví Philips Avent
Nastavitelný design 3 v 1
Unikátní modulární design sterilizátoru umožňuje flexibilní umístění lahví i příslušenství a jejich snadné uspořádání. Plnění a vyjímání je velmi pohodlné. Navíc zabírá minimum místa v kuchyni.
Sterilizátor používá ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků přirozenou páru, která zničí 99,9 % škodlivých bakterií bez použití chemikálií. Dokonalé řešení, které vám zaručí klid v duši, že všechny vaše dětské láhve a jiné výrobky jsou sterilní.
Obsah sterilizátoru – dětské láhve, odsávačka, atd. – zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.
4.4
z 5
7
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Crisstinna
29/10/2019
România
Ověřený kupující
Un produs senzational
un sterilizator foarte bun si util atunci cand ai un bebe. Merita toti banii. Este destul de incapator si practic. Sunt foarte multumita de el...nu stiu ce m asi face fara el
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 Sterilizator electric cu abur 3 în 1
Jucusbaba
14/08/2019
Magyarország
Ez a termék megkönnyíti a mindennapokat
Nagyon szeretjük ezt a terméket, főleg így kisbaba mellett, hiszen pár perc alatt elvégzi a dolgát, rendkívűl praktikus, kevés helyet foglal és nem utolsó szempont, hogy nem kell bajlódni a mosogatásával.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Pixy
03/08/2019
Magyarország
Nagyon hasznos!
Nagyon jól használható. Könnyen és gyorsan lehet vele sterilizálni a baba etetéséhez szükséges dolgokat. Nekünk megkönnyítette a mindennapjainkat,mivel nem kellett a steriluzáló mellett állni,addig tudtam foglalkozni a babával.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF285/03 3-in-1 electric steam sterilizer
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.