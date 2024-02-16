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  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli
  • Sterilizujte snadno, kdekoli

Philips AventSterilizátor do mikrovlnné trouby

SCF281/02

4.9
| (85) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Sterilizujte snadno, kdekoli
Ať už vás váš den zavede kamkoli, rychle a bezpečně sterilizujte dětské lahve a příslušenství. Naše přenosné provedení je lehké a lze je vzít s sebou a je dostatečně velké, aby se do něj vešly 4 lahve a příslušenství
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Sterilizujte snadno, kdekoli

  • Zničí 99,9 % škodlivých baterií

  • Sterilizuje během 2 minut

  • Pojme 4 láhve Philips Avent

  • Pro většinu mikrovlnných trub

Sterilizátor do mikrovlnné trouby je připraven během pouhých 2 minut

Sterilizátor do mikrovlnné trouby je připraven během pouhých 2 minut

Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby může být použit ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků během pouhých 2 minut, přičemž zničí 99,9 % bakterií a mikrobů. Přesná délka procesu samozřejmě závisí na výkonu mikrovlnné trouby. 2 minuty při výkonu 1200–1850 W, 4 minuty při výkonu 850–1100 W, 6 minut při výkonu 500–800 W.

Zničí 99,9 % bakterií*

Zničí 99,9 % bakterií*

Je prokázáno, že parní sterilizátor do mikrovlnné trouby zničí 99,9 % bakterií a mikrobů.

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

85

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

16/02/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Sterizator

Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

15/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Doporučuji všemi deseti!

Jednoduché, účinné, naprostá spokojenost, můžu jedině doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Rychlý pomocník

Za pár minut jsou láhve pro miminko hygienicky čisté. Super i pro široké láhve.

Výhody

Prostorný

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testování poskytla nezávislá laboratoř.

  2. Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly