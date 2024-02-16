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Letní slevy až 44 %
Zničí 99,9 % škodlivých baterií
Sterilizuje během 2 minut
Pojme 4 láhve Philips Avent
Pro většinu mikrovlnných trub
Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby může být použit ke sterilizaci dětských lahví a jiných výrobků během pouhých 2 minut, přičemž zničí 99,9 % bakterií a mikrobů. Přesná délka procesu samozřejmě závisí na výkonu mikrovlnné trouby. 2 minuty při výkonu 1200–1850 W, 4 minuty při výkonu 850–1100 W, 6 minut při výkonu 500–800 W.
Je prokázáno, že parní sterilizátor do mikrovlnné trouby zničí 99,9 % bakterií a mikrobů.
Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není víko odklopeno.
4.9
z 5
85
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Hahahe
16/02/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Sterizator
Každé mamince usnadní život a ušetří mnoho času při sterilizaci čehokoliv pro miminko .
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Žabka 2*
15/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Doporučuji všemi deseti!
Jednoduché, účinné, naprostá spokojenost, můžu jedině doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Klauby80
10/05/2022
Česká republika
Rychlý pomocník
Za pár minut jsou láhve pro miminko hygienicky čisté. Super i pro široké láhve.
Výhody
Prostorný
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF281/02 Sterilizátor do mikrovlnné trouby
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureas, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Výsledky testování poskytla nezávislá laboratoř.
Během přechodného období mohou být dodány buď staré, nebo nové papírové obaly