VýrobkyPodpora

Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

3 roky záruky na všechny produkty

Všechny řady

Go to promotion

Letní slevy až 44 %

Zobrazit nabídku

  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
  • Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy

Ukončeno

Philips AventDigitální parní sterilizátor

SCF276/42

5
| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy
Digitální parní sterilizátor Philips Avent pracuje rychle a průběžně. Zachovává obsah sterilní, dokud jej nebudete potřebovat, takže získáte více času pro jiné denní aktivity.
Zobrazit všechny výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Rozvinutá technologie pro celodenní sterilizaci

Je vždy v pohotovosti, stejně jako vy

  • 220-240 V

Pokročilý digitální displej a zvuková upozornění

Pokročilý digitální displej a zvuková upozornění

Displej a zvuková upozornění vás informují, kdy sterilizace skončí a jak dlouho jednotlivé položky zůstanou sterilní. Displej vás také informuje, kdy jste do sterilizátoru přidali příliš málo nebo příliš mnoho vody, a proto máte jistotu, že sterilizace bude řádně a spolehlivě dokončena.

Obsah je sterilní a připraven k použití během cca 6 minut

Obsah je sterilní a připraven k použití během cca 6 minut

Výhodou parní sterilizace je, že je mnohem rychlejší (a bezpečnější) než tradiční metoda vyvařování lahví v hrnci na sporáku. Digitální sterilizátor sterilizuje až 6 lahví, dudlíků a víček za pouhých 6 minut.

Do sterilizátoru se vejde až šest lahví Philips Avent

Do sterilizátoru se vejde až šest lahví Philips Avent

Sterilizátor má elegantní design, který v kuchyni zaujímá málo místa, a přesto pojme šest lahví Philips Avent nebo dvě odsávačky Philips Avent. Dva košíky uvnitř lze spojit, a vytvořit tak košík do myčky nádobí, což usnadňuje čištění menších částí, například dudlíků a šidítek.

Technické specifikace

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

12/02/2015

Polska

Polska

Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie

Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

31/08/2014

Polska

Polska

wygoda dla mamy

Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy

02/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlican proizvod. Sterilizacija sigurna, moze se mnogo bebinih stvari sterilizirati.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 

  1. Lahev není součástí balení