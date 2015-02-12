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Ukončeno
220-240 V
Displej a zvuková upozornění vás informují, kdy sterilizace skončí a jak dlouho jednotlivé položky zůstanou sterilní. Displej vás také informuje, kdy jste do sterilizátoru přidali příliš málo nebo příliš mnoho vody, a proto máte jistotu, že sterilizace bude řádně a spolehlivě dokončena.
Výhodou parní sterilizace je, že je mnohem rychlejší (a bezpečnější) než tradiční metoda vyvařování lahví v hrnci na sporáku. Digitální sterilizátor sterilizuje až 6 lahví, dudlíků a víček za pouhých 6 minut.
Sterilizátor má elegantní design, který v kuchyni zaujímá málo místa, a přesto pojme šest lahví Philips Avent nebo dvě odsávačky Philips Avent. Dva košíky uvnitř lze spojit, a vytvořit tak košík do myčky nádobí, což usnadňuje čištění menších částí, například dudlíků a šidítek.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Tonia27
02/12/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlican proizvod. Sterilizacija sigurna, moze se mnogo bebinih stvari sterilizirati.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru
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