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Ukončeno
220-240 V
Výrobky Philips Avent iQ vybavené pokročilou technologií jsou chytré a rychle reagují. Jsou předurčeny k tomu, aby usnadnily krmení a péči o vaše dítě.
Udržuje obsah sterilní, protože průběžně opakuje tento cyklus celých 24 hodin. Funkce pozastavení umožňuje vyjmout pomůcky, aniž by došlo k přerušení cyklu.
Pokročilý digitální displej a zvuková upozornění poskytují průběžné informace během celého sterilizačního cyklu.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
joann87k
12/02/2015
Polska
Ten produkt spełnia w 100% swoje zadanie
Produkt jest łatwy w obsłudze. Dzięki niemu szybko i sprawnie mogłam wysterylizować butelki, smoczki i laktator :) polecam!!!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
gracet
31/08/2014
Polska
wygoda dla mamy
Bardzo ułatwił mi zadanie podczas sterylizacji smoczków i butelek - naprawdę chwilka - szybki załadunek, szybka steryzlizacja i mogłam je znów spokojnie używać. Teraz, kiedy moje dzieci nie używają już ani butelek, ani smoczków (uff) sterylizator przekazałam siostrze i znów jest w stałym użyciu.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Elektroniczny sterylizator parowy
Tonia27
02/12/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlican proizvod. Sterilizacija sigurna, moze se mnogo bebinih stvari sterilizirati.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF276/42 Digitalni sterilizator na paru
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