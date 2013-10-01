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  • Sterilizuje 6 lahví za 8 minut
  • Sterilizuje 6 lahví za 8 minut
  • Sterilizuje 6 lahví za 8 minut
  • Sterilizuje 6 lahví za 8 minut
  • Sterilizuje 6 lahví za 8 minut
  • Sterilizuje 6 lahví za 8 minut

Ukončeno

Philips AventElektrický parní sterilizátor

SCF274/34

5
| (7) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Sterilizuje 6 lahví za 8 minut
Obsah zůstane sterilní až 6 hodin
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Rychlý a snadno použitelný

Sterilizuje 6 lahví za 8 minut

  • 220-240 V

Do sterilizátoru se vejde až šest lahví Philips Avent

Do sterilizátoru se vejde až šest lahví Philips Avent

Sterilizátor má elegantní design, který v kuchyni zaujímá málo místa, a přesto pojme šest lahví Philips Avent nebo dvě odsávačky Philips Avent. Dva košíky uvnitř lze spojit, a vytvořit tak košík do myčky nádobí, což usnadňuje čištění menších částí, například dudlíků a šidítek.

Obsah zůstane sterilní až 6 hodin, pokud není přístroj otevřen

Obsah zůstane sterilní až 6 hodin, pokud není přístroj otevřen

Po dokončení cyklu sterilizace zůstane obsah elektrického sterilizátoru Philips Avent sterilní až 6 hodin, pokud není otevřeno víko.

Obsah je sterilní a připraven k použití během cca 8 minut

Obsah je sterilní a připraven k použití během cca 8 minut

S elektrickým sterilizátorem Philips Avent můžete sterilizovat obsah za pouhých 8 minut

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

7

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/10/2013

Polska

Polska

Bardzo przydatny

Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy

26/02/2024

Magyarország

Magyarország

Ověřený kupující

Gyorsan, alaposan sterilizál

Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.

Výhody

gyors, alapos, egyszerű

Nevýhody

maradék vizet nehéz belőle kiönteni

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

Nagyon jó termék

Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 