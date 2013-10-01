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Ukončeno
220-240 V
Sterilizátor má elegantní design, který v kuchyni zaujímá málo místa, a přesto pojme šest lahví Philips Avent nebo dvě odsávačky Philips Avent. Dva košíky uvnitř lze spojit, a vytvořit tak košík do myčky nádobí, což usnadňuje čištění menších částí, například dudlíků a šidítek.
Po dokončení cyklu sterilizace zůstane obsah elektrického sterilizátoru Philips Avent sterilní až 6 hodin, pokud není otevřeno víko.
S elektrickým sterilizátorem Philips Avent můžete sterilizovat obsah za pouhých 8 minut
5.0
z 5
7
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Indy
01/10/2013
Polska
Bardzo przydatny
Bardzo wygodny sterylizator parowy, w mojej opinii lepszy od sterylizatorów przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych. Wymiarami przystosowany do butelek AVENT.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Express SCF274/26 Elektryczny sterylizator parowy
Mesty
26/02/2024
Magyarország
Součást promoakce
Ověřený kupující
Gyorsan, alaposan sterilizál
Nagyon egyszerű a használata, gyorsan, és alaposan sterilizál, és tisztítani is viszonylag könnyű.
Výhody
gyors, alapos, egyszerű
Nevýhody
maradék vizet nehéz belőle kiönteni
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Macóka
26/09/2019
Magyarország
Nagyon jó termék
Gyorsan steril cumisüvegek.Szép kivitelezés a terméknek.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF274/34 Elektromos gőzölős sterilizáló
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.