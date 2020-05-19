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Ukončeno

Philips AventParní sterilizátor do mikrovlnné trouby

SCF271/07

4.6
| (8) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Mimořádně rychlý a praktický
Lehký, kompaktní design parního sterilizátoru do mikrovlnné trouby Philips Avent SCF271/07 je dokonale vhodný pro sterilizování kojeneckých lahví doma i na cestách. Pokud není otevřeno víko, obsah zůstane sterilní po dobu 24 hodin.
Zobrazit všechny výhody
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Sterilizuje 6 kojeneckých lahví za 2 minuty

Mimořádně rychlý a praktický

Mimořádně rychlý, snadné použití

Mimořádně rychlý, snadné použití

Stačí přidat vodu a lahve a vložit do mikrovlnné trouby na 2 min. 2 min při 1 100-1 850 wattech, 4 min při 850-1 000 wattů, 6 minut při 500-850 wattech.

Kompaktní a lehký

Kompaktní a lehký

Je vhodný pro většinu typů mikrovlnných trub. Praktický pro cestování.

Ideální pro použití doma i na cestách

Ideální pro použití doma i na cestách

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

8

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Výhody

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 