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Ukončeno
Stačí přidat vodu a lahve a vložit do mikrovlnné trouby na 2 min. 2 min při 1 100-1 850 wattech, 4 min při 850-1 000 wattů, 6 minut při 500-850 wattech.
Je vhodný pro většinu typů mikrovlnných trub. Praktický pro cestování.
4.6
z 5
8
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Výhody
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.