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Ukončeno
Podstatou sterilizace je ochrana vašeho dítěte zejména před škodlivými bakteriemi, dokud není jeho imunitní systém dostatečně silný. Sterilizátor Philips Avent využívá nemocniční metodu parní sterilizace, která je rychlá, snadná, účinná a bez chemických látek.
Sterilizátor do mikrovlnné trouby má po stranách uzávěry pro větší bezpečnost. Uzávěry bezpečně uzavřou víko, takže horká voda se při vyjímání sterilizátoru z mikrovlnné trouby nemůže snadno vylít. Boční uzávěry byly navrženy tak, aby zůstaly studené a umožnily vám bezpečnou manipulaci se sterilizátorem.
Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není sterilizátor otevřen
4.6
z 5
8
Recenze
88%
Doporučuje tento produkt
Barbra24
19/05/2020
Česká republika
Obrovský každodenní pomocník
Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.
Výhody
rychlé použití, skladné, vhodné na cestování
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby
Pandabocs
21/10/2019
Magyarország
A legjobban kihasznált babaholmi
Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Gábor003
18/10/2019
Magyarország
Könnyű használat, tágas
Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.