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Ukončeno

Philips AventParní sterilizátor do mikrovlnné trouby

SCF271/06

4.6
| (8) Recenze | 88% Doporučuje tento produkt
Mimořádně rychlý a praktický
Lehký, kompaktní design parního sterilizátoru do mikrovlnné trouby Philips Avent je dokonale vhodný pro použití doma i na cestách. Pokud není otevřeno víko, obsah zůstane sterilní po dobu 24 hodin.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Sterilizuje 6 lahví za 2 minuty*

Mimořádně rychlý a praktický

Mimořádná ochrana prostřednictvím přirozené parní sterilizace

Podstatou sterilizace je ochrana vašeho dítěte zejména před škodlivými bakteriemi, dokud není jeho imunitní systém dostatečně silný. Sterilizátor Philips Avent využívá nemocniční metodu parní sterilizace, která je rychlá, snadná, účinná a bez chemických látek.

Postranní klipy bezpečně uzavřou víko

Postranní klipy bezpečně uzavřou víko

Sterilizátor do mikrovlnné trouby má po stranách uzávěry pro větší bezpečnost. Uzávěry bezpečně uzavřou víko, takže horká voda se při vyjímání sterilizátoru z mikrovlnné trouby nemůže snadno vylít. Boční uzávěry byly navrženy tak, aby zůstaly studené a umožnily vám bezpečnou manipulaci se sterilizátorem.

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není sterilizátor otevřen

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není sterilizátor otevřen

Obsah zůstane sterilní až 24 hodin, pokud není sterilizátor otevřen

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

8

Recenze

88%

Doporučuje tento produkt

2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Obrovský každodenní pomocník

Náš každodenní pomocník, jelikož denně odsávám mateřské mléko, sterilizátor mi šetří mnoho času, jeho použití je velmi jednoduché a rychlé. Je vhodný i na cestování, je skladný a jediné, co je pro jeho použití potřeba, tak je trocha vody a jakákoliv mikrovlnná trouba. Nedokážu si představit, že bych ho neměla.

Výhody

rychlé použití, skladné, vhodné na cestování

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/20 Parní sterilizátor do mikrovlnné trouby

21/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobban kihasznált babaholmi

Ez a sterilizáló az,ami nélkül nem telik el nap. Mindent sterilizálhat benne az ember, ami belefér: nem csak a cumit, én a babafogkefét, mellszívó alkatrészeket, kiskanalakat is ebben sterilizálom. Ezt bármikor újra megvenném.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Könnyű használat, tágas

Pár perc alatt sterilizál, teljes mértékben meg vagyunk elégedve

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF271/06 Mikrohullámú gőzsterilizáló

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023. 