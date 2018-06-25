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Ukončeno
SCF260/37
220-240 V
Digitální ohřívač lahví Philips Avent automaticky vypočítá dobu potřebnou k ohřevu podle typu a množství stravy a podle počáteční teploty. Strava je ohřívána rovnoměrně a bez výskytu horkých míst. Automatické vypnutí znamená, že nemůže dojít k přehřátí.
Digitální ohřívač lahví Philips Avent umožňuje ohřát stravu pro vaše dítě rychle a rovnoměrně. Ohřívač lahví ohřeje 125 ml mléka pokojové teploty za méně než 2 minuty.
Digitální displej na ohřívači lahví Philips Avent se velmi snadno ovládá. Poskytuje průběžné informace během ohřívacího cyklu a dá vám vědět, až bude strava připravena.
3.7
z 5
18
Recenze
Maybay
25/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Ohřívač lahví je užitečný pomocník nejen při ohřívání mléka, ale i příkrmů.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/15 Digitální ohřívač lahví
Sk@pek
10/09/2020
Polska
Ułatwia życie. Czwórka dzieci i działa bezproblemo
Przeżył czwórkę dzieci i dalej jest w świetnym stanie. Osoby, które wystawiły negatywną opinie nie przeczytały instrukcji przed użyciem. Produkt ułatwia życie. W samochodzie można podłączyć pod przetwornice i używać w trasie.
Výhody
Łatwość odkamieniania, szybkość podgrzewania, nie psuje się, dobra jakoś materiałów.
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Zoe41
22/12/2015
Polska
Ověřený kupující
rewelacja
nie widziałam lepszego podgrzewacza! szybko podgrzewa do odpowiedniej temperatury i mleko i obiadek, nawet w środku nocy nie ma stresu z czekaniem gdy dziecko płacze
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF260/22 Elektroniczny podgrzewacz do butelek
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
Lahev není součástí balení
Výjimka: není vhodné pro poloprůsvitnou lahev PP Philips Avent o objemu 330 ml.