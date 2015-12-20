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  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
  • Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

Ukončeno

Philips AventŠidítko Classic

SCF197/01

4.8
| (5) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí
Šidítko Philips Avent Classic vám pomůže uklidnit dítě v kterékoli denní době. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte a je k dispozici v řadě barev.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Dudlík se zářivě barevnými motivy

Reaguje na každodenní požadavky dítěte na pohodlí

  • Pro základní pohodlí

  • 6-18 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí

Bezpečnostní kroužek pro snadné vyjmutí

Díky bezpečnostnímu kroužku můžete šidítko kdykoli snadno vyjmout. Dá se držet i v malých ručičkách.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

5

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

20/12/2015

Polska

Polska

Dla mojego dziecka rewelacja, nie chce żadnego innego smoczka.

Smoczki AVENT są z nami od urodzenia. Ładne z wyglądu, silikonowe i odpowiednio wyprofilowane.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

12/10/2015

Polska

Polska

Smoczek jest super.

Mamy smoczki z aventa 6-18. U nas sprawdzają się doskonale. To jest jedyny kształt smoka jaki córcia zaakceptowała. Dzięki niemu szybko się uspokaja. Produkt na plus!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/01 Smoczek z serii Classic +

14/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Najbolja duda

Beba želi samo tu dudu i ni jednu drugu, šteta što se sve teže može pronaći.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/22 Duda varalica Classic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF197/22 Duda varalica Classic

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu
Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Výrobce roku 2014