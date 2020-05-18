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Ukončeno
0–6 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Umožňuje kdykoli šidítko Philips Avent snadno vyjmout
Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.
Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
zdenda52
18/05/2020
Česká republika
Nejoblíbenější dudlík u syna
Tento dudlík je vyrobený tak, že synovi maximálně vyhovuje a to už od prvních dní, nyní je mu 7 měsíců a ostatní dudlíky odmítá.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF196/18 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF196/18 Šidítko Classic
Natalka2708
19/11/2019
Україна
Чудова, та легка у використанні
Дуже красива, дитині сподобалась, користувались тільки нею
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF196/18 Пустушка Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF196/18 Пустушка Classic
Natallis
10/07/2019
Україна
Рекомендуємо для спокою немовлят та їх батьків!
Зручна, гарна, екологічна і симпатична. Використовується від народження для профілактики колік у немовлят. Заспокійливий засіб та іграшка - два в одному
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF196/18 Пустушка Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF196/18 Пустушка Classic
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Neuvazujte dítěti šidítko okolo krku, mohlo by se uškrtit.