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  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce
  • Dudlík vždy po ruce

Ukončeno

Spona na dudlík

SCF185/00

5
| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dudlík vždy po ruce
Díky sponě na dudlík Philips Avent je dudlík vždy poblíž vašeho dítěte a stále čistý. Spona na dudlík je navržena tak, aby ji bylo možné snadno připnout a nezanechávala skvrny na dětském oblečení. Dostupná ve třech módních barvách.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Dudlík s módními, barevnými motivy

Dudlík vždy po ruce

  • 0m+

Snadné připnutí

Mimořádně široký otvor spony usnadňuje její připevnění na oblečení dítěte jednou rukou

Šetrná k oblečení

Spona nepoškozuje oblečení dítěte

Praktický design

Vhodný pro všechny dudlíky s kruhovým poutkem

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Už nehoníme dudlík po zemi

Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Spona na dudlík

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Spona na dudlík

13/11/2019

Україна

Україна

Зручне використання

Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки

20/09/2019

Україна

Україна

Простий у використанні

Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 