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Ukončeno
0m+
Mimořádně široký otvor spony usnadňuje její připevnění na oblečení dítěte jednou rukou
Spona nepoškozuje oblečení dítěte
Vhodný pro všechny dudlíky s kruhovým poutkem
5.0
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Ladyhawk
01/10/2019
Česká republika
Už nehoníme dudlík po zemi
Super spona. Akurátní délka, hezký design, perfektně drží a snadno se zavírá/otevírá. Mechanismus je navíc tak dobře vymyšlený, že dítě nemá šanci sponu sundat.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Spona na dudlík
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Spona na dudlík
Неля32
13/11/2019
Україна
Зручне використання
Зручний тримач соски,легке і зручне використання кліпси philips Aven, зручно кріпиться на одязі.Хороша якість виробу
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки
Анна22
20/09/2019
Україна
Простий у використанні
Зручна у використанні, компактна. Мені подобається, що легко кріпиться і не псує одяг
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF185/00 Кліпса для пустушки
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.