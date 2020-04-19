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Ukončeno
Pro základní pohodlí
0–6 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
2 ks v balení
Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.9
z 5
126
Recenze
98%
Doporučuje tento produkt
RadkaM
19/04/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Velký úspěch
Těchto šidítek jsem se stala testerem a měly u nás úspěch. Dcera jiné dudlíky odmítala a při usínání byla velmi neklidná, teprve s těmito dudlíky se sklidnila a usíná v pořádku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/13 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF182/13 Šidítko Classic
Markytka
28/12/2019
Česká republika
Součást promoakce
Šidítko - super tlumič
Výrobek Avent super moji dceři sedí jiný dudlíky nechce. Jedina výtka je že by u nosu udělat větší vykroj.
Výhody
Snadnější usínání miminka,
Nevýhody
Větší vykroj u nosu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic
PavlaK
27/12/2019
Česká republika
Vyhovující
Šidítko je příjemně měkký s hezkým vzhledem. Velmi oceňuji kryt, který je velmi praktický. Dcerka žádný dudlík nechtěla a bohužel ani tento neuspěl, ale narozdíl od jiných občas zabere při uklidňování (i když ho pak vyplivne) a nedráždí ji svou velikostí ke zvracení. Ze 4 značek tedy nejlépe snášený. Druhé nevyužité šidítko jsme darovali známé, která je velmi spokojená a její dcerka jej pry přijala bez problémů. Vyzkoušíme ještě časem, zda dcera nezmění názor.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF169/36 Šidítko Classic
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Největší celosvětová značka šidítek
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Výrobce roku 2014
Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.