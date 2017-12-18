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  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu
  • Dopřejte pokožce přístup vzduchu

Ukončeno

Philips AventDudlíky Freeflow

SCF178/25

4.9
| (33) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Dopřejte pokožce přístup vzduchu
Šidítko Philips Avent Freeflow umožňuje pokožce miminka dýchat. Kotouč má 6 vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak podráždění pokožky. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj ústní dutiny dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Ventilační otvory navíc umožňují pokožce dýchat

Dopřejte pokožce přístup vzduchu

  • Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu

  • 0–6 měsíců

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Ventilačními otvory navíc umožňují pokožce dítěte dýchat.

Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

9 z 10 dětí přijímá naše šidítka*

Miminka vědí, co je pro ně dobré! Zeptali jsme se maminek, jak jejich děti reagují na sosáky Philips Avent a 9 z 10 miminek naše šidítka přijímá.*

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.9

z 5

33

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

18/12/2017

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Kvalitní materiál, univerzální pestré barvy, nikdy se nestalo že by byl syn kolem pusy opruzený

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/23 Dudlíky Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/23 Dudlíky Freeflow

08/11/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Smoczki Freeflow są świetne i bardzo pasują mojwmu dziecku

Przed urodzeniem córki kupiłam kilka różnych smoczków z różnych firm ale tylko smoczki Avent przypadły jej do gustu. Terqz pora na zmianę na kolejne i tym razem bez zastanowienia kupię produkty Avent. Serdecznie polecam innym mamom :-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow

25/04/2016

Polska

Polska

Avent i kropka.

Jeśli chodzi o smoczki i butelki to avent wygrywa. Są niezastąpione. Nie zużywają się szybko, są trwałe i zdrowe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF178/13 Smoczki Freeflow

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Největší celosvětová značka šidítek

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  4. Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012

  5. Výrobce roku 2014