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Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Uklidnění díky zvýšenému proudu vzduchu
6-18 měsíců
Ortodontické a bez obsahu BPA
1 ks v balení
Pokožka musí dýchat, především dětská. Náš kotouč má šest vzduchových otvorů pro lepší proudění vzduchu a snižuje tak množství podráždění pokožky.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.9
z 5
25
Recenze
96%
Doporučuje tento produkt
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Asia33
21/12/2015
Polska
Smoczek jest bardzo dobry jakościowo i akceptują go dzieci które są karmione piersią
Jestem bardzo mile zaskoczona smoczkiem od Avent, to była ostatnia szansa na smoczka u mojej córeczki która nie akceptowała żadnego smoczka.Byłam nastawiona sceptycznie, myślałam że i tego wypluje i na tym się skończy.Gdy otworzyliśmy pudełeczko niunia od razu wzięła go do rączki, wyraźnie bardzo jej się spodobał, Później pierwsza próba ssania i dzisiaj już ssie smoka!!!, Dodam że tylko jego akceptuje żadnego innego !, Bardzo polecam mamą które karmią piersią na pewno dziecko go zaakceptuje.Moja niunia ma 11 miesięcy i to cud ale nauczyła się ssać smoczka.Smoczki Avent są wykonane bardzo estetycznie , silikon jest trwały, odporny na przegryzienie.polecam
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/15 Smoczki Freeflow
kakola
07/12/2015
Polska
wygodny, kolorowy smok :)
super smoczek o kształcie, który pozwala samodzielnie wkładać go do buzi przez moją córeczkę :) ukształtowany tak, że nie odciska się na buzi i nie odparza jej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF172/18 Smoczki Freeflow
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Výrobce roku 2014