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  • Jednotlivý snímek produktu
  • Fotografie produktu při hlavním použití
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
  • Fotografie detailu produktu
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Ukončeno

Philips AventVelká masážní vložka

SCF167/01

5

| (6) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Správná velikost, maximální pohodlí

Tato měkká masážní vložka má širší otvor, který je speciálně navržen pro maminky s většími bradavkami. Lze ji použít s odsávačkami mateřského mléka řady Philips Avent Comfort. Následující obrázek vám napoví, zda potřebujete vložku s větším otvorem.

Zobrazit všechny výhody
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Značka doporučovaná maminkami po celém světě*

Odsávačka se širším kloboučkem

Správná velikost, maximální pohodlí

  • Kompatibilní se všemi odsávačkami

Širší otvor pro pohodlnější usazení

Širší otvor pro pohodlnější usazení

Jestli potřebujete velkou masážní vložku pro odsávačku, zjistíte podle toho, zda vaše bradavka pohodlně pasuje do otvoru vložky. Pokud se bradavka dotýká otvoru masážní vložky nebo tře o její stěny, zvolte velkou masážní vložku odsávačky, aby pro vás bylo odsávání mléka příjemnější.

Správné usazení: Bradavka je pohodlně umístěna v otvoru vložky

Správné usazení: Bradavka je pohodlně umístěna v otvoru vložky

Pokud je bradavka pohodlně umístěna v otvoru vložky, používáte správnou velikost masážní vložky.

Zvolte větší velikost: Bradavka se dotýká stěn vložky

Zvolte větší velikost: Bradavka se dotýká stěn vložky

Pokud se bradavka dotýká stěn otvoru vložky nebo o ně tře, měly byste volit velkou masážní vložku pro odsávačku s širším otvorem pro příjemnější odsávání.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

6

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Velká masážní vložka

Datum použití 2019-05-18

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Velká masážní vložka

Datum použití 2019-05-18

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca

08/12/2014

Polska

Polska

te nakładki są rewelacyjne

Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca

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  • Získejte 15% slevu na produkty Philips Avent za registraci
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu