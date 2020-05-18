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Ukončeno
Správná velikost, maximální pohodlí
Tato měkká masážní vložka má širší otvor, který je speciálně navržen pro maminky s většími bradavkami. Lze ji použít s odsávačkami mateřského mléka řady Philips Avent Comfort. Následující obrázek vám napoví, zda potřebujete vložku s větším otvorem.
Značka doporučovaná maminkami po celém světě*
Kompatibilní se všemi odsávačkami
Jestli potřebujete velkou masážní vložku pro odsávačku, zjistíte podle toho, zda vaše bradavka pohodlně pasuje do otvoru vložky. Pokud se bradavka dotýká otvoru masážní vložky nebo tře o její stěny, zvolte velkou masážní vložku odsávačky, aby pro vás bylo odsávání mléka příjemnější.
Pokud je bradavka pohodlně umístěna v otvoru vložky, používáte správnou velikost masážní vložky.
Pokud se bradavka dotýká stěn otvoru vložky nebo o ně tře, měly byste volit velkou masážní vložku pro odsávačku s širším otvorem pro příjemnější odsávání.
5.0
z 5
6
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Petra P.
18/05/2020
Česká republika
Doporučuji
Náhradní vložka k odsávačce, vhodná na velká prsa. Komfortní, měkká.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Velká masážní vložka
Datum použití 2019-05-18
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Velká masážní vložka
Datum použití 2019-05-18
Jowita37
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca
katrin22
08/12/2014
Polska
te nakładki są rewelacyjne
Te nakładki powodują, iż ściąganie mleka jest jak masaż piersi: efektywne, bezbolesne i zapobiega powstawaniu zastojów wpiersiach. Używam laktatora z tymi nakładkami już od 10 lat - mam 3 dzieci i do tej pory nie spotkałam nic lepszego.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF167/01 Duża nakładka masująca