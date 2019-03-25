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  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
  • Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě

Ukončeno

Philips AventMini šidítko

SCF151/01

4.7
| (38) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě
Šidítko Philips Avent Mini pro miminka do 2 měsíců. Malý lehký kotouč se skvěle hodí pro novorozence a nedotýká se jejich nosu. Ortodontický a stlačitelný sosák respektuje přirozený vývoj zubů a dásní dítěte.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Pohodlné pro novorozence

Mimořádné malé a lehké pro vaše dítě

  • Dokonale padne vašemu miminku

  • 0–2 měsíce

  • Ortodontické a bez obsahu BPA

  • 2 ks v balení

Mimořádně malá a lehká pro malá miminka

Mimořádně malá a lehká pro malá miminka

Kotouč mini šidítka je velmi malý a lehký pro malá miminka do věku 2 měsíců.

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Navrženo pro přirozený vývoj zubů a dásní

Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Vyrobeno v cenami ověnčené továrně ve Velké Británii

Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

38

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

3
2

25/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super malý a měkký dudlík pro novorozence.

Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko

12/03/2019

Česká republika

Česká republika

Super dudlík pro novorozence

Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojené miminko

Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko

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Upozornění

  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 

  1. Výrobce roku 2014

  2. Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte

  3. Největší celosvětová značka šidítek

  4. Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.

  5. Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012