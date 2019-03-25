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Ukončeno
Dokonale padne vašemu miminku
0–2 měsíce
Ortodontické a bez obsahu BPA
1 ks v balení
Kotouč mini šidítka je velmi malý a lehký pro malá miminka do věku 2 měsíců.
Stlačitelný silikonový sosák má symetrický tvar, který bere ohled na růst dásní, zubů a zubního patra dítěte.
Můžete si být jisti, že pohodlí vašeho dítěte je v dobrých rukou. Toto šidítko bylo vyrobeno v naší oceňované továrně ve Velké Británii.*
4.7
z 5
38
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Zuz1
25/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Super malý a měkký dudlík pro novorozence.
Dudlík má malý příjemný tvar s jednoduchým designem. Je měkký a vhodný i pro malé miminka.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko
xantule
12/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Super dudlík pro novorozence
Dcera ho přijala velice rychle, i když byla zvyklá na jiný tvar dudlíku. Skvěle funguje na uklidnění. Nemá otlačené tváře od okrajů dudlíku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko
MagdalenaM
09/03/2019
Česká republika
Součást promoakce
Spokojené miminko
Stejně tak jako u prvního syna, tak i u druhého zvítězil tento dudlík mezi všemi ostatními. U druhého miminka se nám osvědčil už od prvních dnů života a moc nám pomohl v boji s usínáním.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF151/01 Mini šidítko
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Výrobce roku 2014
Z hygienických důvodů šidítko po každých 4 týdnech používání vyměňte
Největší celosvětová značka šidítek
Naše šidítka pomáhají maminkám a miminkům v každé fázi vývoje.
Testováno online se 100 maminkami, Velká Británie 2012