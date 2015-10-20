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  • Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku
  • Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku
  • Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku
  • Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku
  • Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku
  • Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku

Ukončeno

Philips AventDudlíky Contemporary Freeflow

SCF133/32

5
| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku
Ortodontické, stlačitelné a symetrické dudlíky Avent respektují přirozený vývoj patra, zubů a dásní dítěte. Všechny dudlíky Avent jsou vyrobeny ze silikonu bez chuti a zápachu. Barvy se mohou měnit.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Kotouč Freeflow s moderním designem

Zvýšené proudění vzduchu pro citlivou pokožku

  • 6-18 měsíců

Bezpečnostní kroužek

Bezpečnostní kroužek

Umožňuje kdykoli šidítko Philips Avent snadno vyjmout

Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

Ortodontický, symetrický stlačitelný dudlík

Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Silikonové dudlíky pro příjemné použití

Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.

Technické specifikace

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Recenze

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5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

20/10/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Smoczek jest dobry, przyjazny dla maluszka, nie wpływa negatywnie na zgryz.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF133/01 Smoczki Freeflow

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF133/01 Smoczki Freeflow

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  1. Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024. 