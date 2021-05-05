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Ukončeno
0-3 měsíců
Umožňuje kdykoli šidítko Philips Avent snadno vyjmout
Ploché symetrické sosáky Philips Avent ve tvaru kapky respektují přirozený vývoj patra, zoubků a dásní vašeho dítěte i v případě, že se šidítko v ústech dítěte otočí.
Silikon je chuťově neutrální a bez zápachu, proto vaše dítě dudlík Philips Avent s vysokou pravděpodobností přijme. Je hladký, průhledný, snadno se čistí a nelepí se. Sosák je pevný a odolný a nemění postupem času tvar ani barvu.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Lenka66
05/05/2021
Česká republika
Velká spokojenost
S dudlíkem Avent jsme zcela spokojeni. Náš chlapeček,ač má několik dudlíku, tak tento má nejraději. Máme průhlednou barvu. Pěkně drží-nepadá pořád.
Výhody
Hodně dlouho vydrží.Nepadá.
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF120/01 Průhledné dudlíky
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF120/01 Průhledné dudlíky
kakola
07/12/2015
Polska
SUPER SMOK ;)
smoczek jest tak wyprofilowany, że nie uciska buzi dziecka i nie odparza jej
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF120/01 Przezroczyste smoczki
dominika89
15/05/2012
Polska
genialny
smoczek bardzo łatwy w użyciu nie wypada dziecku z buzi poprzez bardziej podłużny smoczek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF120/01 Przezroczyste smoczki
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.