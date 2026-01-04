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Umožňuje pokožce dítěte dýchat
Bez BPA
Balení 2 kusů, z 80 % z rostlinných materiálů*
6-18 měsíců
Otvory v kotouči kolem šidítka umožňují pokožce vašeho dítěte dýchat a udržují ji sušší pro maximální pohodlí.
Naše ortodontické dudlíky jsou navrženy z měkkého silikonu, který podporuje přirozené pohyby ústních svalů a pomáhá snižovat riziko vadného skusu. Úzký krček dudlíku je navržen tak, aby snižoval tlak mezi jazykem a patrem. Dudlíky Philips Avent Ultra jsou nezávisle akreditovány Nadací pro zdraví ústní dutiny (Oral Health Foundation). Jsou vyrobeny ze 100 % z potravinářského silikonu, jsou odolnější a vydrží déle než gumové (latexové) dudlíky. Neobsahují BPA, BPS, ftaláty, PVC a polycyklické aromatické uhlovodíky.
Náš texturovaný silikonový dudlík je navržen tak, aby napodoboval pocit maminčina prsu. Když jsme se rodičů zeptali, jak jejich děti na naše šidítka reagují, v průměru 98 % z nich odpovědělo, že jejich miminko dudlíky Philips Avent Ultra přijímá.
4.9
z 5
651
Recenze
99%
Doporučuje tento produkt
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Výhody
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Nevýhody
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Výhody
Vzdušnost, vzhled, cena.
Nevýhody
Asi nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
lilienka
02/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Dudlík ultra air
Dudlík si moje dítě oblíbilo hned, krásně ho uklidňuje a drží v pusince i při usínání. Oceňuju, že je opravdu šetrný k pokožce — žádné otlaky ani zarudnutí kolem úst, což se nám u jiných dudlíků stávalo. Silikon je měkký a příjemný, dudlík je lehký a dobře sedí. Design je jednoduchý, ale hezký. Čištění je rychlé, dá se snadno sterilizovat a materiál je kvalitní a odolný. Za nás spolehlivý dudlík, ke kterému se rádi vracíme.
Výhody
dobře sedí v pusince, uklidňuje, šetrný k citlivé pokožce, měkký silikon, lehký a snadno se čistí
Nevýhody
může být dražší než jiné dudlíky, některým dětem nemusí sedět tvar
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Dudlík SCF087/17 ultra air
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 8 139 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2024.
Díly jsou z tvrdého plastu s výjimkou silikonového dudlíku (metoda hmotnostní bilance).
Na základě výsledků spotřebitelského testu v USA (2023, n=201).
Spotřebitelský test z USA z roku 2023 potvrzuje 98% přijetí texturovaného dudlíku Philips Avent používaného v našich dudlících Ultra (n=201).
V porovnání s tradičními metodami sterilizace (vyvařování) dudlíků.
Z hygienických důvodů dudlík po každých 4 týdnech používání vyměňte.