Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Letní slevy až 44 %
Ukončeno
2 kusy
Novorozenecký průtok
0m+
Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.
Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.
Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.
4.8
z 5
22
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Jenda42
23/07/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Ideální k základní sadě
Dokoupili jsme k základní Natural sadě, čímž máme 4 láhve a průtokem 0+.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Dudlík Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Dudlík Natural
MartynaSz
20/04/2022
Polska
Rewelacyjny smoczek
Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka
Výhody
Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural
KereMere
11/04/2022
Polska
Świetny materiał i konstrukcja
Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.
Výhody
Miękki, delikatny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural
Na základě online průzkumu spokojenosti provedeného po celém světě s 10 109 uživateli značek a produktů péče o matku a dítě v roce 2023.
0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011