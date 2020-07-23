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  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením
  • Snadná kombinace s kojením

Ukončeno

Philips AventDudlík Natural

SCF041/27

4.8
| (22) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Snadná kombinace s kojením
Náš mimořádně měkký dudlík se spirálovitou konstrukcí věrněji připomíná maminčin prs. Okvětní lístky a přirozený tvar dudlíku umožňují přirozené přisátí a usnadňují tak zkombinování kojení a krmení z láhve.
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značka doporučovaná maminkami po celém světě1

Zvláště měkký a pružný dudlík

Snadná kombinace s kojením

  • 2 kusy

  • Novorozenecký průtok

  • 0m+

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Přirozené přisátí díky širokému dudlíku ve tvaru prsu

Dudlík ve tvaru prsu podporuje přirozené přisátí podobné jako při kojení a zjednodušuje vašemu dítěti přechod mezi kojením a krmením z lahve.

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Mimořádně měkký dudlík navržený připomínající přirozený tvar a povrch prsu

Dudlík má ultra měkkou strukturu, aby připomínal přirozený tvar a povrch prsu.

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Flexibilní spirálová konstrukce kombinovaná s okvětními lístky

Antikolikový ventil je navržen tak, aby vzduch proudil v lahvi nikoli do bříška dítěte, což snižuje riziko koliky a nepohodlí.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

22

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

4
3
2

23/07/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Ideální k základní sadě

Dokoupili jsme k základní Natural sadě, čímž máme 4 láhve a průtokem 0+.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Dudlík Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Dudlík Natural

20/04/2022

Polska

Polska

Rewelacyjny smoczek

Z całego serca polecamy smoczek Natural. Uwielbiam go za to, że przypomina kształtem kobiecą pierś i dzięki niemu Marysia w końcu zaakceptowała butelkę, przy czym jednocześnie nie zrezygnowała z piersi, co dla mnie jest niezwykle ważne. Smoczek jest miękki i łatwy w utrzymaniu w czystości, idealny już dla noworodka

Výhody

Kształt smoczka przypominający pierś, miękki, łatwy do utrzymania w czystości

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural

11/04/2022

Polska

Polska

Świetny materiał i konstrukcja

Maluszek je z niego powoli, bez ulewania, mleko przepływa powoli. Smoczek jest miękki i delikatny. Idealny dla maluszka.

Výhody

Miękki, delikatny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SCF041/27 Smoczek Natural

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu
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