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Ukončeno
Přesné břity V-Track
Hlavy s 8 směry detekce křivek
Přesný zastřihovač SmartClick
Pro dokonale hladké oholení. Patentované břity V-Track Precision zajistí, aby byl každý vous v ideální pozici pro oholení, a to i u vousů, které leží naplocho nebo jsou různě dlouhé. Holí o 30 % blíže k pokožce na méně tahů a vaši pokožku zanechávají ve skvělém stavu.
Sledujte každý obrys své tváře a krku pomocí hlav s 8 směry detekce křivek. Zachytíte tak o 20 % více vousů při každém tahu. To vám zajistí mimořádně důkladné a hladké oholení.
Vyberte si způsob holení. S těsněním Aquatec Wet & Dry si můžete vybrat rychlé, ale přesto pohodlné suché holení, nebo se můžete holit na mokro s použitím gelu nebo pěny – i ve sprše.
Ocenění
4.6
z 5
235
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
dadka144
15/05/2022
Česká republika
Jednoduché ovládání
Jednoduché ovládání, přesné, rychlé oholení. Dokoupena čistící jednotka. Strojek používám půl roku a zatím velká spokojenost.
Výhody
Rychlé oholení.
Nevýhody
-------
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Váneček
02/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý holicí strojek
Předchozí holicí strojek Philips RQ1175 jsem měl asi 10let a byl jsem s ním spokojený. Po menším pádu se jedna holicí frézka pokazila a už to nebylo ono, takže byl důvod koupit na vánoce nový strojek. Ten je oproti předchozímu tišší, holí velice dobře a rychle, jsem spokojen.
Výhody
Strojek holí dobře a rychle a je tišší než předchozí holicí strojek Philips RQ1175
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Yuriyfeev
07/03/2021
Česká republika
Rychlé a snadné oholení
Strojek poskytuje rychlé oholení bez podráždění kůže, při samotném holení je velmi tichý a praktický. Dříve jsem používal strojek od konkurence, ale často byly vousy po celé koupelně a navíc moje kůže byla podrážděná. Používám ho sice jenom krátce, ale účinek se dostavil a navíc přítelkyně je s výsledkem oholení maximálně spokojena :-)
Výhody
Strojek je velmi tichý, snadno se čistí...
Nevýhody
Zatím žádné.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 9000 S9031/12 Pánský elektrický holicí strojek Wet & Dry
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Oholí až o 20 % více vousů než SensoTouch