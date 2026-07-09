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  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
  • Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky

Shaver series 7000Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

S7882/55

4.7
| (782) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt
Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky
Holicí strojek Philips řady 7000 hladce klouže po pokožce a zároveň precizně holí všechny vousy – dokonce i 3denní strniště. Je vybaven progresivní technologií SkinIQ, díky které vnímá, přizpůsobí se a vede ke správnému holení, abyste lépe ochránili svou pokožku.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

s technologií SkinIQ

Hladší* oholení a pokročilá ochrana pokožky

  • Povrch Nano SkinGlide

  • Břity SteelPrecision

  • Senzor regulace pohybu

  • Flexibilní hlavy 360-D

  • Záruka až 5 let*****

Snižuje tření na pokožce a minimalizuje tak její podráždění

Hlava holicího strojku má ochranný povlak. Až 250 000 mikrokuliček na čtvereční centimetr zlepšuje pohyb po pokožce až o 30 %***, čímž se minimalizuje podráždění.

Vysoká účinnost při každém tahu

Vysoká účinnost při každém tahu

Díky až 90 000 střihům za minutu holí břity SteelPrecision hladce a jedním tahem oholí více vousů*. Jedná se o 45 vysoce účinných samoostřicích břitů vyrobených v Evropě.

Navádí vás k lepší technice holení s menším počtem tahů

Navádí vás k lepší technice holení s menším počtem tahů

Technologie snímání pohybu sleduje, jak se holíte, a navádí vás k efektivnější technice. Po pouhých třech holeních dosáhla většina mužů lepší techniky holení s menším počtem tahů***.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.7

z 5

782

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

09/07/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Strojek skvěle holí

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-25

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Date of Use 2026-06-25

15/04/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

výrobek je skvělý

lehký do ruky dobře a do hladka oholí snadná údržba

Výhody

lehce a rychle oholí

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7885/50 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

19/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

S holícím strojkem series 7000 jsem velmi spokojený.Holí velmi pěkně,rychle.Strojek je tichý, skvěle kopíruje tvar obličeje.Aplikace je přehledná.Výdrž na nabití dostačující.Čistící stanice funguje výborně,strojek je po vyčištění jak nový.Za mě velmi dobrý produkt.Doporučuji všem.

Výhody

Výdrž na nabití,aplikace, čištění ve stanici

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 7000 S7886/55 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 

  1. v porovnání s nepovrstveným materiálem

  2. Testováno ve srovnání s Philips 3000 Series.

  3. Na základě uživatelů výrobků Philips S7000 Series a aplikace GroomTribe v roce 2019.

  4. srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny a vody v zásobníku.

  5. Záruka 2 roky + 3 roky prodloužené záruky po registraci na webu Philips.com do 90 dnů od nákupu.