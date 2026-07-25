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Ukončeno
Břity SteelPrecision
Senzor Power Adapt
Flexibilní hlavy 360-D
Integrovaný výklopný zastřihovač
Díky až 90 000 střihům za minutu oholí silné, ale jemné břity SteelPrecision holicího strojku Philips jedním tahem více vousů**, což vám zajistí čisté a pohodlné holení.
Elektrický holicí strojek má inteligentní senzor vousů, který zjišťuje hustotu chloupků 125krát za sekundu. Technologie automaticky přizpůsobuje střihací výkon, čímž umožňuje snadné a jemné holení.
Elektrický holicí strojek Philips je navržený, aby kopíroval obrysy vašeho obličeje a jeho zcela flexibilní hlavy se otáčí o 360 stupňů, což vám zajistí důkladné a pohodlné oholení.
4.6
z 5
1337
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Cupra777
25/07/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Hol.strojek Philips série 5000
Po 14-ti letech jsem vyměnil hol.strojek Philips za nový a jsem nadšený. Holení je perfektní, rychlejší a bez podráždění kůže. Naprostá spokojenost! Děkuji Vám
Výhody
Perfektní oholení
Nevýhody
Nenašel jsem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-07
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-07-07
vliik1234
26/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
vyborny strojek
lehky do ruky ,skvele brity dlouha vydrz baterie ,elegantni
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-02
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5883/10 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-02
P.B.M.
17/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý
Byl to dárek. Tak zatím nevím. Ale předpokládám, že se líbí. Sám používám jiný typ.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-01
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver Series 5000 S5885/35 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Date of Use 2026-06-01
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025
Testováno ve srovnání s řadou Philips 3000.
Srovnání nečistot po holení po použití čisticí kapaliny a vody v zásobníku