Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Shaver series 1000 S1320/04 Dry electric shaver
Ukončeno
Podpora
S1320/04
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
Uživatelská příručka
Prohlášení o shodě EU - English (US)
Vše (8)
Co znamenají symboly na mém holicím strojku Philips?
Mohu vyměnit baterii holicího strojku Philips?
Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?
Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?
ShaversČisticí kartáček
Držák holicí hlavy
SH30Náhradní holicí hlavy
Můj holicí strojek Philips se nenabíjí
Z holicího strojku Philips vytéká voda
Po použití holicího strojku Philips mám problémy s pokožkou
Holicí strojek Philips nedosahuje dobrých výsledků
Holicí strojek Philips vydává hlasitý zvuk
Můj holicí strojek Philips nefunguje