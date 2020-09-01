VýrobkyPodpora

Získejte 10% slevu za registraci

3 roky záruky na všechny produkty

Vrácení zboží do 30 dní

Rychlá doprava zdarma na vše

Exkluzivní nabídky pro členy.

Ukončeno

Shaver series 1000 S1320/04 Dry electric shaver

S1320/04

4.6
| (113) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt
Zobrazit všechny výhody

Získat podporu pro tento výrobek

Najděte časté dotazy, uživatelské příručky, bezpečnostní informace a tipy

Najděte náhradní díl nebo příslušenství

Přejít na díly a příslušenství

Příslušenství a náhradní díly

Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

113

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

2

01/09/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek velmi dobře holí

Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.

Výhody

skvělý holící strojek za přijatelnou cenu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

04/08/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holící strojek Philips Shaver series 1000

Jednoduché ovládání, lehký, plně funkční i pro dlouhé vousy, zastřihovač. Pěkný na pohled, bezporuchový, dlouhá životnost

Výhody

Lehkost, polně výkonný, pěkný vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 1000 S1520/41 Holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 1000 S1520/41 Holicí strojek pro suché holení

13/05/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Rozhodně Philips

Frézičkové holící strojky Philips používám přes 30 let a potřeba obměny byla na pořadu dne. Tento jsem si koupil vyloženě pro domácí použití a proto jsem zvolil napájení ze sítě i kvůli tomu že je lehký, mnohem lehčí než akumulátorové strojky. Předně se skvěle drží. Design tvaru a následně úchopu je dokonalý. Co mně zaujalo je že Philips vrátil výrobu holících strojků do Evropy a i tento základní model je vyroben v Holandsku. Co je ale změnou, nebo alespoň pro mně je skutečnost že napájecí kabel už není flexibilní (telefonní kabel) ale je rovný. Délkou je zřejmě stejný jako flexibilní. Kabel se upevňuje do vstupu na spodku strojku celkem snadno a má i jemnou aretaci čímž nedojde k vytržení. Zvolil jsem variantu se zastřihovačem, i když ho nepoužívám často občas se hodí, vyklopení i zavření je snadné a stříhá dobře. Samotné holení je pro mně velkou změnou k lepšímu. Dosud jsem používal dvou frézkové strojky HG342, HQ242 a jiné. Mám dojem že frézičky mají nižší otáčky ale protože (víc hlav víc umí) holení je snadnější a rychlejší. Výsledek je ale stejný jako u předešlých strojků dokonalé oholení. Jsem zvyklý holit se jednou až dvakrát týdně. Strojek ovšem umí oholit i měsíční vousy což jsem už zkusil a i když pomaleji tak ale zvládne to v pohodě. 4směrný výkyv hlavy je skvělý. Čištění a údržba jde snadno celá hlavy je snadno vyklopitelná a dá se poté i úplně sundat. Prostor pod frézičkami je celkem velký takže se nemusí strojek čistit po každém oholení. Celkově hodnotím tento strojek jako skvělý i když je základní mým požadavkům vyhovuje. Do budoucna plánuju zkusit strojek na mokré holení a jak jinak bude to určitě Philips.

Výhody

Velmi lehký, skvěle se drží, skvěle holí a vím že dlouho vydrží

Nevýhody

Vyloženou nevýhodu žádnou nemá, koupil jsem přesně ten co jsem potřeboval. Určitou změnou je rovný napájecí kabel oproti flexibilnímu na který jsem si za 30 let už zvykl.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 1000 S1110/04 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 1000 S1110/04 Pánský elektrický holicí strojek pro suché holení

Přihlaste se k odběru newsletteru a získejte exkluzivní nabídky

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu

Chci dostávat marketingová sdělení – na základě mých preferencí a chování – o produktech, službách, událostech a akcích společnosti Philips. Z odběru se mohu kdykoli snadno odhlásit.

  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu