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  • Hladké oholení, bez starostí
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  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
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  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí
  • Hladké oholení, bez starostí

Ukončeno

Shaver series 1000Elektrický strojek, suché holení, řada 1000

S1231/41

4.6
| (618) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Hladké oholení, bez starostí
Holicí strojek Philips řady 1000 poskytuje snadné a pohodlné oholení za dostupnou cenu se samoostřicími břity PowerCut a plnou omyvatelností.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

Hladké oholení, bez starostí

  • Břity PowerCut

  • Otevření jediným dotykem

  • Použití s kabelem i bez něj

Hladce a rovnoměrně klouže po pokožce

Hladce a rovnoměrně klouže po pokožce

Holicí strojek Philips poskytne čisté a pohodlné holení. Jeho 27 břitů PowerCut zastřihne každý vous přímo nad pokožkou, takže se vždy oholíte hladce a rovnoměrně. 

Kopíruje obrysy vaší tváře

Kopíruje obrysy vaší tváře

Holicí strojek navržený tak, aby zachoval rovnoměrný kontakt s pokožkou bez škrábnutí. Hlavy Flex 4D jsou pružné, plavou ve 4 směrech a zajistí vám pokaždé hladké oholení.

Otevření jediným dotykem pro snadné čištění

Otevření jediným dotykem pro snadné čištění

Elektrický holicí strojek lze vyčistit pouhým stisknutím tlačítka. Jednoduše otevřete holicí hlavu a opláchněte ji vodou.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

618

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

05/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje bez problémů, pěkný poměr cena-výkon. Prostě Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

05/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

možnost opláchnout vodou, tichý chod, spolehlivost, mokré holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

04/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výsledek

Manžel používá denně asi 14 dní, zatím maximální spokojenost..rychle hladce oholen, snadné čištění

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 