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Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000
Ukončeno
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S1131/41
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Co znamenají symboly na mém holicím strojku Philips?
Jakou pěnu nebo gel mohu používat s holicím strojkem Philips?
Mohu holicí strojek Philips nabíjet po každém holení?
Jak dosáhnu s holicím strojkem Philips nejlepších výsledků?
Jak čistit holicí strojek Philips?
ShaversČisticí kartáček
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Shaver series 1000 & X3000Ochranný kryt
Držák holicího zařízení
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Můj holicí strojek Philips se nenabíjí
Z holicího strojku Philips vytéká voda
Po použití holicího strojku Philips mám problémy s pokožkou
Holicí strojek Philips nedosahuje dobrých výsledků
Holicí strojek Philips vydává hlasitý zvuk
Můj holicí strojek Philips nefunguje