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Ukončeno
4.6
z 5
618
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Worell
05/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Funguje bez problémů, pěkný poměr cena-výkon. Prostě Philips.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Jaroslav Horký
05/08/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
možnost opláchnout vodou, tichý chod, spolehlivost, mokré holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Lilinka 1905
04/07/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý výsledek
Manžel používá denně asi 14 dní, zatím maximální spokojenost..rychle hladce oholen, snadné čištění
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení