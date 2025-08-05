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Ukončeno

Shaver series 1000 S1131/41 Dry electric shaver, Series 1000

S1131/41

4.6
| (618) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
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4.6

z 5

618

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

05/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje bez problémů, pěkný poměr cena-výkon. Prostě Philips.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

05/08/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

možnost opláchnout vodou, tichý chod, spolehlivost, mokré holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3003/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

04/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý výsledek

Manžel používá denně asi 14 dní, zatím maximální spokojenost..rychle hladce oholen, snadné čištění

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver 3000X Series X3001/00 Elektrický holicí strojek na mokré a suché holení

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