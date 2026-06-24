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  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
  • Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek

Ukončeno

OneBladeFace + Body

QP2824/20

4.5
| (1157) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek
Philips OneBlade je nový revoluční hybridní zastřihovač, který dokáže zastřihovat a holit vousy jakékoli délky a vytvářet na nich čisté linie a tvary. Zapomeňte na více kroků a používání několika nástrojů. OneBlade zvládne všechno.
Zobrazit všechny výhody
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Philips OneBlade - volba č.1 v oblasti elektrického zastřihování1

Konstruováno ke střihu vousů, nikoli kůže

Zastřižení, vytvarování a oholení vousů všech délek

  • Zastřihuje, tvaruje, holí

  • Originální čepel

  • nastavitelný hřeben 5 v 1

Jedinečná technologie OneBlade

Jedinečná technologie OneBlade

Philips OneBlade je vybaven revoluční technologií pro péči o pokožku tváře. Dokáže oholit vousy všech délek. Díky systému dvojí ochrany, hladké povrchové úpravě v kombinaci se zaoblenými hroty je holení snadnější a pohodlnější. Technologie holení představuje rychle se pohybující ostří (12 000 pohybů za minutu), které je účinné i pro delší vousy.

nastavitelný hřeben 5 v 1

nastavitelný hřeben 5 v 1

Jedinečný otevřený design hřebenu, díky kterému snadno zastřihnete i delší a hustší vousy bez nejmenších zádrhelů.

Dejte tomu tvar

Dejte tomu tvar

Vytvarujte přesné linie díky dvoustrannému břitu. Holit můžete v obou směrech, abyste měli lepší přehled a mohli jste sledovat každý vlas, který stříháte. Vylaďte si svůj styl za pár vteřin!

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

1157

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

24/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

plně vyhovuje

max. spokojen, je to již druhý výrobek, starý ještě funguje.

Výhody

snadná údržba

Nevýhody

drahé náhradní hlavice

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-06-24

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Date of Use 2026-06-24

28/03/2026

Česká republika

Česká republika

OneBlade 360

Měl jsem hodně strojků ale OneBlade 360 je úplně něco úžasného. Doporučuji ho každému kdo má rád pohodlné holení. +je snadno ovladatelný. +celá sada nezabere moc místa takže ideální např. na cestování. +jeho vodotěsnost je také úžasná. opravdu skvělý strojek na holení.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

09/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Za mě bych výrobci dal Nobelovu cenu . Tento strojek mi ulehčil život. Žádné pupínky , rychle hladké oholení . Děkuji své ženě že mi ho k Vánocům koupila 😁

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16003 muži, uživateli elektrických holicích strojku, v 2024 

  1. Pro nejlepší oholení. Při 2 kompletních oholeních za týden. Skutečné výsledky se mohou lišit.