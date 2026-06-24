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Ukončeno
Zastřihuje, tvaruje, holí
Originální čepel
nastavitelný hřeben 5 v 1
Philips OneBlade je vybaven revoluční technologií pro péči o pokožku tváře. Dokáže oholit vousy všech délek. Díky systému dvojí ochrany, hladké povrchové úpravě v kombinaci se zaoblenými hroty je holení snadnější a pohodlnější. Technologie holení představuje rychle se pohybující ostří (12 000 pohybů za minutu), které je účinné i pro delší vousy.
Jedinečný otevřený design hřebenu, díky kterému snadno zastřihnete i delší a hustší vousy bez nejmenších zádrhelů.
Vytvarujte přesné linie díky dvoustrannému břitu. Holit můžete v obou směrech, abyste měli lepší přehled a mohli jste sledovat každý vlas, který stříháte. Vylaďte si svůj styl za pár vteřin!
4.5
z 5
1157
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Vlamil
24/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
plně vyhovuje
max. spokojen, je to již druhý výrobek, starý ještě funguje.
Výhody
snadná údržba
Nevýhody
drahé náhradní hlavice
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-06-24
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Date of Use 2026-06-24
Josef Lorenc
28/03/2026
Česká republika
OneBlade 360
Měl jsem hodně strojků ale OneBlade 360 je úplně něco úžasného. Doporučuji ho každému kdo má rád pohodlné holení. +je snadno ovladatelný. +celá sada nezabere moc místa takže ideální např. na cestování. +jeho vodotěsnost je také úžasná. opravdu skvělý strojek na holení.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Tommy street
09/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Za mě bych výrobci dal Nobelovu cenu . Tento strojek mi ulehčil život. Žádné pupínky , rychle hladké oholení . Děkuji své ženě že mi ho k Vánocům koupila 😁
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
Tato recenze byla vytvořena pro produkt OneBlade 360 QP2834/23 Face + Body
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