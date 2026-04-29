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5000 Series Horkovzdušná fritéza Airfryer se dvěma košíky
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NA552/00
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UK Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity - English (US)
Vše (6)
Proč fritéza Philips Airfryer během vaření pípá?
Z fritézy Philips Airfryer se line zápach plastu
Jaký druh pečicí nádoby mohu vkládat do fritézy Philips Airfryer?
Mohu do fritézy Philips Airfryer vkládat pečicí papír nebo alobal?
Proč musím fritézu Philips Airfryer protřepávat?
Jak vyčistit fritézu Philips Airfryer
Příslušenství pro Airfryer 3,2 a 4,2 lSada na grilování
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lDvouvrstvá varná souprava
Přísluš. Airfryer 6,2 l, 8,3 l a 9 lSnídaňová sada
Příslušenství pro Airfryer 6,2 lGrilovací souprava
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XXL
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pečení XL
Příslušenství k fritéze AirfryerSada na pořádání večírků XXL
Příslušenství k fritéze Airfryer
Na displeji fritézy Philips Airfryer se zobrazují pomlčky nebo chybový kód
Model mé fritézy Philips Airfryer není v seznamu aplikace HomeID
Fritéza Philips Airfryer nefunguje ani se nezapíná
Z mé fritézy Philips Airfryer vychází bílý kouř
Jídlo z mé fritézy Philips Airfryer není křupavé nebo takové, jak se očekávalo
Domácí hranolky z fritézy Philips Airfryer nejsou dle mých představ
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